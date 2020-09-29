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29.09.2020 17:06
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Коронавирус не повлиял на летний отдых россиян

Текст: Елена Новоселова

Как не удивительно, но коронавирус не очень повлиял на отдых россиян. Из опроса, проведенного ВЦИОМ, следует, что 71 процент наших граждан доволен своим летом.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Почти половина россиян решила не брать отпуск в этом году

В эту группу входят те, кто один раз в два-три года или реже выезжали за рубеж за последние пять лет. Сюда же относятся россияне, которые одинаково часто отдыхали за рубежом и в России, а также любители путешествий только внутри страны.

Теперь о недовольных. Их 27 процентов. Половина из них - путешественники по дальним странам. 49 процентов из этой группы - это те, кто чаще выезжали за рубеж в прошлом году, а треть опрошенных не реже раза в год бывала за границей в течение последних пяти лет.

Отпуск этим летом взяли три четверти россиян (74 процентов).

ВЦИОМ, сравнив 2020-й с двумя предыдущими годами, утверждают, что пандемия не стала причиной резкого изменения отпускной стратегии сограждан. Социологи сопоставили результаты исследования 2020 года с результатами аналогичных опросов 2019 года и 2018 года и сделали вывод о небольшом влиянии пандемии на планы россиян.

"Действительно, на планах эта ситуация начала сказываться, но нельзя сказать, что пандемия принципиально поменяла структуру отдыха этим летом", - заявил журналистам директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. По его мнению, нельзя сказать, что наши граждане массово начали путешествовать по России.

Вот данные опроса: 37 процентов опрошенных брали летом отпуск, но провели его дома. В прошлом году так сделали 33 процента, а в 2018 году - 32. Тех, кто провел отпуск на даче, было 27 процентов и в этом, и в минувшем году. На море в Краснодарский край в этом году съездили шесть процентов россиян. Столько же - в 2018-2019 годах. На Крымском полуострове в этом и прошлом году отдохнули четыре процента респондентов.

А вот серьезную разницу ученые обнаружили в опросе про заграницу. Туда этим летом съездили полпроцента россиян. В прошлом году их было 8 процентов.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Пандемия коронавируса COVID-19

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