ВЦИОМ: Коронавирус не повлиял на летний отдых россиян

Как не удивительно, но коронавирус не очень повлиял на отдых россиян. Из опроса, проведенного ВЦИОМ, следует, что 71 процент наших граждан доволен своим летом.

В эту группу входят те, кто один раз в два-три года или реже выезжали за рубеж за последние пять лет. Сюда же относятся россияне, которые одинаково часто отдыхали за рубежом и в России, а также любители путешествий только внутри страны.

Теперь о недовольных. Их 27 процентов. Половина из них - путешественники по дальним странам. 49 процентов из этой группы - это те, кто чаще выезжали за рубеж в прошлом году, а треть опрошенных не реже раза в год бывала за границей в течение последних пяти лет.

Отпуск этим летом взяли три четверти россиян (74 процентов).

ВЦИОМ, сравнив 2020-й с двумя предыдущими годами, утверждают, что пандемия не стала причиной резкого изменения отпускной стратегии сограждан. Социологи сопоставили результаты исследования 2020 года с результатами аналогичных опросов 2019 года и 2018 года и сделали вывод о небольшом влиянии пандемии на планы россиян.

"Действительно, на планах эта ситуация начала сказываться, но нельзя сказать, что пандемия принципиально поменяла структуру отдыха этим летом", - заявил журналистам директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. По его мнению, нельзя сказать, что наши граждане массово начали путешествовать по России.

Вот данные опроса: 37 процентов опрошенных брали летом отпуск, но провели его дома. В прошлом году так сделали 33 процента, а в 2018 году - 32. Тех, кто провел отпуск на даче, было 27 процентов и в этом, и в минувшем году. На море в Краснодарский край в этом году съездили шесть процентов россиян. Столько же - в 2018-2019 годах. На Крымском полуострове в этом и прошлом году отдохнули четыре процента респондентов.

А вот серьезную разницу ученые обнаружили в опросе про заграницу. Туда этим летом съездили полпроцента россиян. В прошлом году их было 8 процентов.