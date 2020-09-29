Жителям аварийных домов отдадут часть квартир проблемных застройщиков

Реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" и способы ускорить расселение аварийных домов обсудили участники Всероссийского совещания, организованного Минстроем и Фондом содействия реформированию ЖКХ.

После корректировки нацпроекта к 2024 году предполагается увеличить объемы строительства до 90 млн кв. м, к 2030 году - до 120 млн кв.м. Ежегодно улучшать жилищные условия должны будут 5 млн семей. При этом с 2024 по 2030 год существеннее всего - на 800 тысяч - должно вырасти число семей, ежегодно покупающих жилье. Примерно на 70 тысяч увеличится число тех, кто строит индивидуальные дома. В число улучшающих жилищные условия также входят россияне, арендующие жилье на длительный срок на рыночных условиях, получающие его по договорам социального найма, те, в чьих домах проведен капремонт, а также переселенцы из аварийного жилищного фонда.

Содействовать расселению аварийных домов может привлечение к этому Фонда защиты прав дольщиков. Сейчас после достраивания Фондом проблемных объектов в домах остаются свободные квартиры, которые не успел продать застройщик-банкрот. В целом по России уже сейчас таких квартир около 3 тысяч. Это жилье можно было бы предоставлять для переселения из аварийных домов, сказал на заседании замгендиректора Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Артем Саркисян. При этом, отметил замгендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин, необходимо учитывать востребованные переселенцами метражи (это зависит от прежнего жилья переселяемых), а также необходимость сдавать жилье с отделкой. Это, по мнению Саркисяна, можно обеспечить при корректировке проектов перед завершением строительства домов.

Всего сейчас в России насчитывается 3030 проблемных домов, до конца года фонд планирует принять решения по 750 стройкам. И хотя после перехода отрасли на проектное финансирование число проблемных домов будет постепенно уменьшаться, новые приостановленные стройки все еще могут появляться, решение проблем дольщиков и достраивание домов, по мнению Саркисяна, продлится до 2026 года.

С 2008 года в стране было ликвидировано более 17 млн кв.м аварийного жилья, отметил гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. Ныне действующую программу по расселению около 40 регионов могут закончить уже в 2021-2022 годах, а не в 2024, как было запланировано. Планы этого года выполнили уже 39 регионов, еще 16 также закончат ее досрочно. 54 региона подали заявки на финансирование расселения на 2021 год. Регионам, которые досрочно завершат программу, могут предоставить дальнейшее финансирование на расселение аварийных домов без учета давности признания их аварийными, такое предложение обсуждается, сообщил Цицин.

Кроме того, обсуждается предложение дать возможность жителям аварийных домов переезжать не только в многоквартирные дома, но и в частный сектор. Особенно это актуально в небольших городах.

Также Фонд содействия реформированию ЖКХ планирует уделять большее внимание повышению энергоэффективности строящегося жилья. Ведутся переговоры с Главгосэкспертизой об усилении посвященного этому раздела проектной документации. Необходимо увеличивать привлечение внебюджетных средств к модернизации коммунальной инфраструктуры. В этом году были одобрены 22 проекта по модернизации на 4,3 млрд рублей, сообщил Цицин. Из них 2,3 млрд рублей - инвестиции.