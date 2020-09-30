Более 40 стран претендуют на получение российской вакцины от COVID-19

"На начало месяца было около 30, а теперь уже более 40 стран заявки подали", - сказал он, уточнив, что среди заявивших о желании получить вакцину страны Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

При этом, глава Минпромторга заявил, что обсуждать полноценный экспорт вакцины от коронавируса Россия сможет лишь в I квартале следующего года, когда будет полностью налажено производство. Пока, по его словам, речь идет о тестовых партиях.

"После апробации мы готовы в определенных объемах поставлять, а потом уже в первом квартале 2021 года готовы вести разговор, в том числе и о полноценных объемах экспорта, потому что мы должны до февраля раскрутить свое производство сначала", - сказал он.

Денис Мантуров уточнил, что вакцина уже поставляется в некоторые страны, например, в Беларусь. "Надо пройти третью фазу конечных испытаний, в том числе апробацию. После этого будет приниматься решение с заинтересованными странами", - уточнил российский министр.

Как сообщалось ранее, 1 августа вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи получила свидетельство Минздрава РФ о регистрации, став первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Согласно докладу министра здравоохранения Михаила Мурашко, ее производство уже начато на одной из производственных площадок.