Букеровскую премию перенесли из-за совпадения даты с выходом книги Обамы

На два дня позже организаторы престижной Букеровской премии назовут имена победителей этого года. Мероприятие перенесли из-за совпадения с датой выхода книги воспоминаний бывшего президента США Барака Обамы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на директора по литературе Фонда Букеровской премии Гэби Вуд.

"Два ярких литературных события не могут состояться в один день. Мы сочли это неудачным и решили дать читателям пару дней, чтобы отдышаться", - цитирует издание РИА Новости.

Первый том мемуаров бывшего президента США Барака Обамы под названием "Земля обетованная" поступит в продажу 17 ноября. А победители Букеровской премии получат свои награды 19 ноября, когда состоится торжественная церемония.

Букеровскую премию вручают с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие - роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.