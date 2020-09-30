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30.09.2020 07:06
Рубрика: Культура

Букеровскую премию перенесли из-за совпадения даты с выходом книги Обамы

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На два дня позже организаторы престижной Букеровской премии назовут имена победителей этого года. Мероприятие перенесли из-за совпадения с датой выхода книги воспоминаний бывшего президента США Барака Обамы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на директора по литературе Фонда Букеровской премии Гэби Вуд.

Фото: iStock
Объявлен шорт-лист Букеровской премии

"Два ярких литературных события не могут состояться в один день. Мы сочли это неудачным и решили дать читателям пару дней, чтобы отдышаться", - цитирует издание РИА Новости.

Первый том мемуаров бывшего президента США Барака Обамы под названием "Земля обетованная" поступит в продажу 17 ноября. А победители Букеровской премии получат свои награды 19 ноября, когда состоится торжественная церемония.

Букеровскую премию вручают с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие - роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Культура Литература

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