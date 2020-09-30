Чего достигли Россия и Южная Корея за 30 лет дипломатических отношений

Ровно три десятка лет назад министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе обсуждал с южнокорейским коллегой вопрос об установлении дипломатических отношений между СССР и Республикой Корея (РК). Обе страны уже достаточно давно вели подготовительную работу к этому шагу. В СССР царили "гласность, перестройка и новое мышление", в Южной Корее президент активно развивал так называемую "северную политику", подразумевающую развитие связей со странами соцлагеря, в первую очередь с Советским Союзом.

По итогам переговоров двух министров был решено официально установить дипотношения с начала нового года, то есть с 1 января 1991 г. Казалось бы, логично: Новый год - новое начало. Но затем Шеварднадзе предложил корейцу: "А чего нам откладывать? Давайте прямо сейчас!" Южнокорейский коллега проконсультировался с Сеулом и согласился. На оригинале соответствующего соглашения вычеркнута дата 1 января 1991 г. и от руки вписано "30 сентября 1990 г." В итоге 30 сентября 1990 года стало датой официального установления дипотношений между РФ (бывшим СССР) и Республикой Корея.

С тех пор прошло ровно тридцать лет. Родившиеся в 1990 году люди уже стали взрослыми, обзавелись семьями, но многие главные события жизни у нынешних 30-летних мужчин и женщин еще впереди.

Так, пожалуй, можно сказать и про отношения России и Южной Кореи. Мы - россияне и корейцы - безусловно гораздо лучше узнали друг друга, по ряду направлений сотрудничества имеются значительные успехи и достижения, но в то же время сделать еще надо очень многое, чтобы действительно перестать быть друг для друга в чем-то "экзотикой" - "загадочной восточной Кореей" и Россией, которую корейцу "сердцем понять" удается не всегда с первого раза.

Мы ближе, чем можно считать

На самом деле, конечно, история отношений России и Кореи отнюдь не ограничивается тремя десятками лет. Российская империя и Королевство Корея подписали договор о дружбе и торговле 7 июля 1884 г., но и задолго до этого представители двух стран вступали в контакты.

Наши две страны связывает гораздо больше, чем принято считать. Кофе, гостиницы, театры западного типа - со всем этим познакомила корейцев госпожа Зонтаг, сестра жены первого посланника России в Сеуле. Корейский император Коджон в течение года в 1896-1897 гг. скрывался в российской миссии в Сеуле, опасаясь за свою жизнь.

"Врагу не сдавался наш гордый "Варяг" в бухте Чемульпхо, современного южнокорейского Инчхона, рядом с которым расположен главный аэропорт Южной Кореи. Место гибели легендарного российского крейсера можно видеть каждый раз, когда самолет заходит на посадку в Инчхонском аэропорту. Кстати, корейцы согласились установить памятник в честь подвига крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" в Инчхоне, назвав одну из площадей на набережной "площадью Санкт-Петербурга". А в самом центре Сеула, у гостиницы "Лотте", стоит памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину, хотя многие проходят мимо, не зная, что это за монумент и почему он там появился.

В общем, история российско-корейских связей гораздо глубже, чем можно подумать, увидев слова о "30-летнем юбилее дипотношений".

Успехи

Вместе с тем оккупация Кореи Японией, а затем раздел мира на советский и американский лагеря, развели СССР и РК по разные стороны на многие десятки лет. Потому в 1990 г. нам пришлось знакомиться заново.

Безусловно, за это время пройден немалый путь, проделана большая работа. Мы стали гораздо лучше знать друг друга. Пожалуй, уже единицы россиян путают Южную Корею с Северной и не так много корейцев, разве что пожилые, по привычке называют Россию "Сорён", что по-корейски означает "СССР". И если в 1990-х корейцы долго прислушивались к русской речи и не могли понять, что это за язык, то теперь сразу говорят: "А, вы из России, верно?"

Российская молодежь с удовольствием слушает корейскую поп-музыку К-РОР, большой популярностью пользуются корейские сериалы, фильмы. Пожалуй, в хозяйстве каждого россиянина найдется "кореец", а скорее всего и не один - компьютеры, пылесосы, телевизоры, смартфоны, автомобили и многое другое со штампом "Сделано в Корее".

Мы активно внедряем опыт и комплексные решения Южной Кореи по части развития и применения информационных технологий в самых разных сферах - транспорте, электронном правительстве, финансах и других.

За плечами ряд совместных успешных проектов, включая запуск Южной Кореей ракеты-носителя KSLV-1 со спутником, что было реализовано при прямой помощи со стороны российских инженеров.

С 2014 года в двусторонних отношениях действует режим безвизового посещения при туристических и деловых поездках, что привело к росту туризма и действительно позволило нашим народам лучше узнать друг друга, дав возможность часто бывать в гостях и видеть всё своими глазами. Тот же Владивосток стал очень популярным для молодых корейцев направлением туризма. Да, коронавирус внес свои коррективы, но это лишь вынужденный откат, который не изменит общей тенденции - нам понравилось ездить в гости друг к другу.

Безусловно, за три десятка лет были разные моменты в политике, в том числе и не самые приятные ситуации. Но надо отдать должное как Москве, так и Сеулу, что, как правило, все потенциальные скандалы и ссоры решались без "биться посуды" и громких перепалок на весь мир. Большинство споров было улажено таким образом, что журналисты о них и не узнавали. Если что-то и попадало в СМИ, то обычно утихало достаточно быстро именно из-за стремления политического руководства двух стран не концентрироваться на неприятных сторонах, а двигаться дальше, понимая, что в наших обоюдных интересах поддерживать добрососедские отношения.

Интересный опрос: согласно опросам, более 95 процентов россиян положительно относятся к Южной Корее. Это куда выше среднего по миру показателя в 80,3 процента.

Конечно, мы не можем себя назвать союзниками в полном стратегическом политическом слова, но обе страны продолжают поддерживать ставшую уже многовековой традицию, согласно которой Россия и Корея друг с другом не воюют. Да, какие-то отдельные инциденты были, когда русские и корейские воины встречались на поле брани, но в тех редких случаях корейцы обычно были "привлечены" более сильными державами, которые тогда политически контролировали Страну утренней свежести. Но Россия никогда не воевала с Кореей. Хочется надеяться, что так будет всегда.

Россия и Южная Корея разделяют многие принципы, согласно которым должна развиваться ситуация на Корейском полуострове: корейская нация в итоге должна быть единой, полуостров должен быть свободен от ядерного оружия, а все проблемы и споры надо решать исключительно дипломатическим путем, без применения оружия.

В последние годы стало заметно сближение позиций Москвы и Сеула по северокорейской проблематике. РФ и РК поддерживают трехстороннее сотрудничество с участием Юга, Севера Кореи и России.

Извечный "огромный потенциал для развития"

С другой стороны, нельзя сказать, что всё так уж гладко и есть только успехи. Практически на каждой встрече лидеры наших стран вспоминают про "огромный потенциал двустороннего сотрудничества". Но, к сожалению, этот оборот уже набил оскомину и повторяется постоянно, а количество подписанных "деклараций о намерениях" и "меморандумов о взаимопонимании" в десятки раз превышает реальные договоры и контракты.

То же трехстороннее сотрудничество в формате РК-КНДР-РФ, включая строительство единой железной дороги, прокладку газопровода и линии электропередач, пока остаётся лишь "планами на будущее".

Временами позиция Москвы серьезно расходилось с точкой зрения Сеула по поводу того, как надо вести себя с КНДР. Если при нынешнем президенте РК Мун Чжэ Ине Россия и Южная Корея, как правило, не спорят, то при некоторых предыдущих лидерах Юга северокорейский векторы политики РФ и РК периодически вступали в противоречие.

Для Южной Кореи безусловно главный партнер и союзник - это США. В Корее размещены американские войска. А это означает, что вольно или невольно Сеул в целом следует в фарватере политики Вашингтона, что отражается отношениях с Россией. Высказывание: "Мы-то не против, но, скорее всего, США не согласятся на это и не позволят нам" - часто слышат российские политики и бизнесмены от южнокорейских коллег, когда предлагаю последним те или иные проекты для сотрудничества.

Тот же товарооборот - да, сейчас он исчисляется миллиардами долларов. По итогам 2019 года торговля между РФ и РК составила 24,4 млрд долларов. Но с учетом размером экономик наших стран - это скромный результат для трех десятков лет сотрудничества. Во внешнеторговом балансе РФ доля Южной Кореи составляет лишь 3,6 %, Южная Корея - на 8-м месте в списке торговых партнеров РФ. А Россия - на 10-11-м для Кореи. На долю России приходится не более 1-2 процентов всего товарооборота РК. То есть, мы знаем друг о друге, сотрудничаем, но "огромный потенциал" сотрудничества во многом остается именно потенциалом, который не реализован.

Вузы России выпускают большое количество корееведов, курсы корейского языка пользуются большой популярностью у российской молодежи, но в итоге из выпускников остаются работать на корейском направлении в лучшем случае десятая часть.

Точно так же очень непредсказуемо разбрасывает жизнь корейцев, у кого в дипломе написано "русский язык и литература". К сожалению, пока предложение по части специалистов превышает спрос.

Для большинства корейцев знания о России остаются на уровне лишь ярких символов типа "матрешка-водка-балалайка", тогда как не хватает понимания особенностей нашей ситуации и истории. Стереотипы восприятия корейцев часто копируют клише западных СМИ.

Впрочем, и от россиян можно услышать вопрос, адресованный корейцам, от которого они морщатся: "Вы правда постоянно едите собак?" (Ответ: да, некоторые корейцы до сих пор едят, но куда меньше, чем раньше, и эта традиция стремительно уходит в историю) А сама Корея это для многих жителей РФ - лишь страна Samsung, LG, Hyundai и музыки K-POP, а когда попытаешься спросить: "А что еще ты знаешь про Корею?", - то многие не могут ничего добавить.

Это отнюдь не попытки найти виновных и кому-то "предъявить счет" за нереализованный потенциал сотрудничества, а лишь стремление показать объективную ситуацию и постараться понять, куда следует двигаться.

К счастью, с каждым годом Россия и Корея становятся ближе друг к другу. Растет количество смешанных браков, все больше и больше людей, кто владеет русским и корейским одновременно на уровне родного.

Насколько могу судить по личному опыту, россияне и корейцы весьма легко сходятся друг с другом. В наших странах есть значительное количество энтузиастов, экспертов, которые ратуют и делают все возможное для развития сотрудничества.

Кроме того, Корее и России есть чему поучиться друг у друга - в науке, экономике, торговле, дипломатии и многом другом.

В целом, мы - Россия и Корея - движемся, наверное, в правильном направлении. Мы узнаем друг друга с каждым днём лучше и лучше, понимая друг друга со всеми достоинствами и недостатками, а именно это - залог успешных связей. Мы вместе прошли за эти три десятка лет дипотношений, пусть порой и с зигзагами, но большой и важный путь, сумев сделать многое.

Хочется надеяться, что это сближение наших народов пойдет еще быстрее, а когда мы будем отмечать следующий юбилей, то сможем сказать, что "огромный двусторонний потенциал" превратился в конкретные успешные проекты, достижения, контракты и внушительные показатели товарооборота.