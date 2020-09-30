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30.09.2020 21:39
Рубрика: В мире

Быть иль не быть?

Чехия и Словакия введут режим чрезвычайной ситуации
Текст: Владимир Снегирев (Прага)
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
В среду парламентарии и правительства Чехии и Словакии дискутировали по вопросу введения режима чрезвычайной ситуации в своих странах. Речь, разумеется, шла об опасности, связанной с бурным распространением ковидной инфекции. Особенно тревожное положение сложилось в Чехии, где рост числа инфицированных давно вышел из-под контроля и был признан взрывным. Правительство страны теперь вынуждено принимать самые непопулярные меры: на внеочередном заседании решено восстановить с 5 октября режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который действовал в стране с 12 марта по 17 мая. Срок действия ЧС - 30 суток.
В Праге с начала сентября полиция выявила более пяти тысяч нарушений масочного режима. Фото: Reuters В Праге с начала сентября полиция выявила более пяти тысяч нарушений масочного режима. Фото: Reuters
В Праге с начала сентября полиция выявила более пяти тысяч нарушений масочного режима. Фото: Reuters

Начали с того, что на посту министра здравоохранения "политназначенца" Адама Войтеха сменил профессиональный медик, недавний главный эпидемиолог Роман Прымула, который и стал инициатором режима ЧС. Он и весной был сторонником самых жестких мер, о чем, кстати, поведал тогда в большом интервью корреспонденту "РГ". Теперь пан Прымула снова бьет во все колокола. Чехия, по его словам, обогнала по темпам распространения инфекции все остальные государства Европы, а число зараженных может составить до восьми тысяч человек в день. Уже сейчас этот показатель иногда превышает три тысячи человек - в марте за весь месяц их было меньше, а в июне число зараженных опустилось до пятнадцати в сутки. Возглавив минздрав, новый министр сравнил страну с океанским лайнером, приближающимся к айсбергу.

Фото: LUKAS BARTH-TUTTAS/EPA
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Правительство возобновило работу кризисного штаба. Студентов снова перевели на онлайн-обучение, часть школьников распустили по домам, а оставшихся обязали сидеть на уроках в масках. Эти самые маски, а также требование соблюдать соцдистанцию остаются по-прежнему самыми доступными и действенными мерами в борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, видимо, вернутся к ограничениям по числу участников массовых мероприятий, сократят время работы ресторанов и кафе.

Медики, обратившись к руководству МВД с просьбой ужесточить контроль за ношением масок, нашли понимание у силовиков. Только в Праге с начала сентября полиция зарегистрировала более пяти тысяч случаев нарушения правил ношения масок в общественном транспорте и закрытых помещениях. Теперь от устных замечаний полицейские перешли к денежным штрафам. Поговаривают о привлечении злостных нарушителей к более строгой административной ответственности. Что касается ограничений экономической деятельности, то правительство, скорее всего, на такие меры не пойдет. Об этом неоднократно заявлял премьер Андрей Бабиш. Экономика и без того не может оправиться от катастрофических последствий весеннего кризиса.

Из позитивных новостей следует вспомнить возобновление воздушного сообщения между Прагой и Москвой. Рейсы два раза в неделю будут выполнять самолеты "Аэрофлота" и "Чешских авиалиний".

В Словакии во вторник тоже был установлен рекорд по числу новых носителей вируса: 567 за сутки. Там после дебатов приняли решение ввести меры чрезвычайной ситуации. К такому же решению пришли и в Праге.

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