Чем опасны бесплатные SIM-карты

На улицах крупных городов на выходе из метро и вокзалов можно встретить людей, которые бесплатно раздают SIM-карты всем желающим. Чем может обернуться использование такой "симки", рассказали специалисты Роскачества.

Согласно законодательству РФ, SIM-карта, которую вы используете, должна быть зарегистрирована на конкретное лицо, имеющее паспорт и ФИО. Она не может быть не оформлена вообще ни на кого. Кроме того, нет никакой гарантии, что раздающий такие симки человек действительно является сотрудником одного из сотовых операторов - он может преследовать какие угодно интересы.

Согласно правилам операторов, контроль над номером имеет тот, на кого он оформлен - то есть тот, кто сумеет это доказать, например, предъявив нотариальную доверенность. Если сим-карта оформлена не на вас, вы можете лишиться номера в любой момент без возможности восстановления, что уже неприятно.

Зато восстановить вашу симку сможет тот самый загадочный владелец карты. И такая перспектива таит в себе уже дополнительные опасности (для реализации которых часто такие "раздачи слонов" и устраивают). Использование такой "симки" может грозить и потерей денег. "Если вы пополните баланс сим-карты, к примеру, на тысячу рублей, а номер отберут через блокировку и восстановление, то, естественно, вернуть потраченные средства обратно вы не сможете. Более того, техподдержка даже не станет общаться с вами, если вы не владелец номера. Выглядеть это будет так, как будто вы добровольно пополнили счет другому человеку (который на это скорее всего и рассчитывал)", утверждают специалисты.

К "симке" привязываются аккаунты в соцсетях и, если вы сделали привязку к такому номеру, вы можете лишиться доступа к ним. Никогда не подключайте к симкам, которые оформлены не на вас, свои аккаунты и тем более мобильные банки.

"Разумеется, все эти риски необязательно должны реализоваться в жизни. Однако, совершенно точно, доверять анонимным сим-картам не стоит. Для регистрации на досках объявлений или одноразового использования они вполне могут сгодиться, но ни в коем случае не связывайте такой номер с аккаунтами, на которых есть ваша платежная и личная информация", - заключает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.