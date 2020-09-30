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30.09.2020 20:26
Рубрика: Экономика

Барометр падает

Что будет с курсом рубля в октябре
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
Рубль укрепился относительно пиковых снижений накануне, когда доллар уже готовился перешагнуть рубеж в 80 рублей, а евро достиг многолетнего максимума - 93 рублей. Прогнозы экспертов на октябрь осторожны и не исключают перехода рубля в диапазон 80-85 руб./долл.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вниз российская валюта начала планировать в июне с отметки 68 руб./долл. "Равновесный" курс, по оценке руководителя Экономической экспертной группы Евсея Гурвича, составляет сейчас примерно 72,5 рубля за доллар и 84,8 рубля за евро.

Фото: AP Photo/Craig Ruttle
Почему не будет повторения весеннего падения цен на нефть

Пиковые значения сентября можно считать предельными. Даже если рубль вновь попытается ослабнуть, то такой период стоит использовать для продажи валюты, а не для ее спешной покупки, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. По его оценке, при существующем порядке вещей курс должен быть в диапазоне 70-75 рублей за доллар, и даже цена на нефть не играет столь важную роль, поскольку бюджет еще долгое время может использовать накопленные резервы. Более того, при негативной ситуации на сырьевых рынках счет текущих операций РФ остается положительным. Международные резервы более чем на треть превышают внешние обязательства страны. Наконец, положительная доходность рубля сильно выделяет его среди прочих валют с повсеместной отрицательной доходностью, подчеркивает Кочетков.

"Возможности дальнейшего ослабления рубля ограничены невысоким риском падения цен на нефть, а также запуском дополнительных интервенций ЦБ с 1 октября, - говорит Гурвич. - Согласно расчетам Экономической экспертной группы, это снизит курс доллара примерно на 2,5 рубля". По его ожиданиям, курс в октябре сложится на уровне 75 рублей за доллар и 88 рублей за евро. Это все еще выше равновесного курса, что обусловлено санкционными рисками.

Запуск дополнительных интервенций ЦБ с 1 октября при стабильных ценах на нефть снизит курс доллара примерно на 2,5 рубля

По оценкам аналитиков банка "Санкт Петербург", в октябре минфин и Банк России будут продавать валюту на 7,4-7,9 млрд руб. в день, что в три раза больше, чем в сентябре. Кроме того, минфин удвоил изначальный план заимствований на внутреннем рынке - в IV квартале он намерен разместить ОФЗ на сумму более 2,3 трлн руб. (среди покупателей этих бумаг высока доля нерезидентов), указывает председатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.

Против рубля может сыграть ухудшение ситуации в Беларуси и Закавказье. По оценке главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, с конца августа премия за геополитический риск в цене рубля почти удвоилась и достигла примерно 7-8 руб./долл. В 2018 году, когда США ввели санкции против "РУСАЛа" и угрожали ввести санкции против российского госдолга и госбанков, премия за риск доходила до 10-15 руб. Это предполагает, что рубль имеет пространство для дальнейшего ослабления, особенно при сценарии президентства Д. Байдена. Наиболее привлекательный сценарий на данный момент - сохранение курса на уровне 75-80 руб./долл., считает Орлова.

Фото: iStock
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Ключевой вопрос - решит ли ЦБ останавливать панику на рынке, если рубль окажется под дополнительным давлением.

Значения около 80 рублей за доллар и 93 за евро являются пределом терпения российских властей, считает Андрей Кочетков. "Столь слабый рубль повышает риски разогрева инфляции и падения доходов населения, - говорит он. - Соответственно, дополнительные доходы от экспорта уже не могут покрывать выбывающие поступления от внутренней экономики".

Но в отличие от марта, когда ЦБ начал "упреждающие" продажи валюты после обрушения цен на нефть, и в отличие от 2018 года, когда он отложил покупки валюты в рамках бюджетного правила, сейчас Банк России может выйти только с прямыми валютными интервенциями по соображениям финансовой стабильности. Они не использовались с 2014 года, и их применение само по себе станет тревожным признаком, отмечает Наталия Орлова.

Но пока ситуация не выглядит драматичной. Третий квартал - традиционно слабый период для рубля, а в этом году давление на него усилили отложенный спрос на импорт и на выездной туризм, конвертация дивидендов российских компаний, крупные выплаты по внешнему долгу (5,2 млрд долларов в сентябре), новые геополитические вызовы вблизи границ РФ, подавленный спрос на облигации федерального займа, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Повлиял на рынок и традиционно повышенный спрос на деньги и безрисковые активы, связанный с завершением финансового года в США (новый начинается 1 октября), говорит Геннадий Салыч. Ухудшение вирусной обстановки может сделать более сговорчивыми американских конгрессменов в части принятия нового пакета стимулирующих мер на 2,2 трлн долларов, в этом случае вся группа рисковых активов, включая рубль, получит поддержку, рассчитывает Бахтин.

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