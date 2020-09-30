Что пытается решить цифровой нацпроект

Связь - каждому

Одна из главных задач нацпрограммы "Цифровая экономика" - обеспечение доступа к интернету практически всем гражданам страны. Пока, несмотря на то что Россия стабильно входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом, им (включая мобильный) охвачен только 81 процент населения. К 2024 году почти все домохозяйства должны получить к нему доступ.

371 интернет-ресурс входит в проект "Доступный интернет", дающий бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Это портал госуслуг, соцсети, мессенджеры, почта и т.д.

В ближайшие несколько лет интернет и сотовая связь появятся во всех населенных пунктах от 100 человек и выше - согласно новому проекту постановления минцифры об универсальных услугах связи. Также доступом в интернет обеспечат все российские школы.

Комментарий

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций:

- Государство и органы власти - одна из тех сфер, где искусственный интеллект может быть очень эффективным. Здесь все достаточно четко регламентировано, органы власти живут по определенному алгоритму. Если даже в банках можно настроить автоматизированный скоринг, когда искусственный интеллект рассчитывает, кому можно дать кредит, а кому нет (это сложные системы), то у нас эти правила однозначны. Мы не можем принимать решения субъективно. У нас все достаточно четко. И можно даже задуматься о таком явлении, как чиновник-робот. В сфере выдачи пособий, разрешений, лицензий точно можно полностью убрать человека. И есть технологии, которые позволят нам заменить оператора колл-центра госуслуг и сделать полностью автоматическими ответы на все вопросы.