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30.09.2020 20:38
Рубрика: Власть

Карта памяти бита

Принят порядок хранения документов при онлайн голосовании
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
Центризбирком определил правила хранения и уничтожения данных о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Через год после выборов информацию с дисков и флешек предписано стереть, а сами носители - уничтожить физически. На заседании комиссии в среду также приняты решения о проверке возможных случаев двойного голосования на 52 участках и вынесении недоверия главе Санкт-Петербургского горизбиркома.

Напомним, в ходе Единого дня голосования в сентябре ЦИК опробовал на практике новый комплекс онлайн-голосования на довыборах депутатов Госдумы в Ярославской и Курской областях. Все данные останутся в памяти программно-технического комплекса в течение года. В избиркомах регионов столько же будут хранить на дисках списки участников ДЭГ и флешки с ключами шифрования.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Через год ЦИК рекомендует стереть данные из информационных систем, а внешние носители уничтожить таким способом, чтобы восстановить файлы было невозможно. Предлагается несколько вариантов: сломать, разрезать, сжечь, разбить или сдать на переработку. Распечатки результатов онлайн-голосования и итоговые протоколы будут хранить в региональных комиссиях пять лет, затем их сдадут в архив.

Случаев двойного голосования среди участников ДЭГ в этот раз не было, поскольку правила не позволяли им возвращаться на обычные участки. А вот бумажные и цифровые - проверят. Центризбирком определил 52 участковые комиссии, где вскроют коробки со списками, чтобы установить факты неоднократного получения бюллетеней.

Проверка коснется 36 россиян, которые подали заявления на голосование по месту нахождения или на цифровом участке в Москве, а затем вернулись домой. До 7 октября 40 участковых комиссий в регионах и 12 цифровых участков в столице должны отчитаться о результатах этой работы. ЦИК проверит тех, кто голосовал на довыборах в Госдуму в Ярославской, Курской и Пензенской областях. Остальными займутся избиркомы субъектов. Если нарушители обнаружатся, их ждут административные штрафы в размере 30 тысяч рублей.

Через год рекомендуется стереть данные из систем, а внешние носители уничтожить

Кроме того, на заседании в среду ЦИК признал работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной и выразил недоверие ее председателю Виктору Миненко. "Мы неоднократно высказывали претензии разного рода. В ответ получали формальные отписки, местная система продолжала дискредитировать себя, принципы формирования избиркомов продолжали нарушаться", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

В прошлом году ЦИК все лето разбирал жалобы от участников муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. Апофеозом, по словам главы ЦИК, стала ситуация с довыборами депутатов Заксобрания города, которые так и не состоялись по вине избиркома. "Шесть кандидатов и более 70 тыс. избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права. Комиссия не делает никаких выводов. В этой ситуации мы не можем бездействовать", - сказала она. Комиссия рекомендовала членам горизбиркома Северной столицы досрочно сложить полномочия. В нынешнем составе они вряд ли смогут на должном уровне провести предстоящие выборы в Госдуму, заявила Памфилова. "Если рекомендации не будут выполнены, у ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии", - предупредила она.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК

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