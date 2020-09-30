ЦИК проверит 52 участка на предмет двойного голосования 13 сентября

Центризбирком поручил проверить данные на 40 избирательных участках в Курской, Пензенской и Ярославской областях, а также на 12 цифровых участках в Москве на предмет выявления фактов двойного голосования 13 сентября.

Как рассказал член Центризбиркома Антон Лопатин на заседании в среду, в этом году проверка двойного голосования была разделена на две части. "Первую часть проводит ЦИК России. Проверка проводится в отношении избирателей, подавших заявления о голосовании по месту нахождения на довыборах депутатов Госдумы, а также на цифровых участках, - сообщил он. - Другая часть - это проверки избиркомов субъектов РФ".

По линии Центризбиркома проверят тех граждан, кто подал заявление для голосования по месту нахождения или на цифровом участке в Москве, но затем вернулся на свой участок по месту жительства. По данным ЦИК, таких было 36 человек.

Больше всего комиссий проверят в Пензенской области - 29, в Курской под подозрение попали четыре, в Ярославской - семь. А из 30 цифровых участков в Москве - двенадцать.

Всем комиссиям из этого списка предписано проинформировать ЦИК о результатах проверок до 7 октября 2020 года.