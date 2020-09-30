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30.09.2020 20:33
Рубрика: Власть

Урожай поддержки

Дмитрий Патрушев обсудил с Госдумой проблемы села
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
Несмотря на текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, российский агропромышленный комплекс продолжает демонстрировать рост. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе "правительственного часа" в Госдуме. Однако в Госдуме обратили внимание, что многие проблемы до сих пор не решены.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/ РИА Новости Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/ РИА Новости
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/ РИА Новости

Глава минсельхоза подробно рассказал депутатам о поддержке аграриев. По его словам, в нынешнем году на прямую финансовую помощь сельскому хозяйству в регионы выделено 100,8 млрд рублей. При этом одним из наиболее эффективных механизмов поддержки остается кредитование. На проведение полевых работ в 2020 году два крупных российских банка выдали 446,6 млрд рублей кредитов, что почти на 30 процентов больше уровня прошлого года. В 2020 году появилась возможность пролонгации займов и отсрочки платежей по инвесткредитам. Это дает возможность аграриям справиться со сложностями, возникшими из-за пандемии, подчеркнул глава минсельхоза.

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС
Мишустин пообещал увеличить финансирование развития сельских территорий

Сельское хозяйство сегодня стало рентабельным, однако многие проблемы до сих пор не решены, констатировал спикер Госдумы Вячеслав Володин после выступления министра. Необходимо, чтобы поддержанная президентом РФ программа "Комплексное развитие сельских территорий" была профинансирована полностью, подчеркнул он. Согласно этому документу, предусмотрено выделение около 160 миллиардов рублей, при этом минфин заложил на ее реализацию всего 21,4 миллиарда рублей. Депутаты Госдумы высказали по этому поводу свое недовольство. "Мы должны в рамках диалога с правительством найти дополнительные средства, и правительство должно выполнять поручения президента", - подчеркнул Володин. Эту тему поддержал вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, который призвал коллег настоять на росте трат на развитие села.

В нынешнем году на прямую финансовую помощь сельскому хозяйству в регионы выделено 100,8 млрд рублей

По итогам "правчаса" спикер Госдумы предложил направить постановление на имя премьер-министра о необходимости увеличения финансирования программы. Между тем Михаил Мишустин уже заочно ответил депутатам. В ходе поездки в Республику Марий Эл он подчеркнул, что программа развития сельских территорий является востребованной, на нее планируется и далее выделять дополнительные средства.

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