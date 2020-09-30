Дзюба признан лучшим игроком прошлого сезона

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии исполкома РФС.

Дзюба сыграл одну из решающих ролей в завоевании питерским клубом чемпионского титула и триумфа в Кубке России, в финале которого против "Химок" именно его гол принес "сине-бело-голубым" победу. В чемпионате же Артем провел 28 встреч и забил 17 мячей, разделив первое место в списке лучших бомбардиров с одноклубником Сердаром Азмуном.

Логично, что лучшей командой прошлого сезона был признан "Зенит", а тренером - Сергей Семак. При этом специалисте питерцы дважды подряд завоевали "золото". В номинации "Надежда", приз за которую получает сильнейший молодой игрок до 21 года, победил голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов. Награду за вклад в развитие футбола получил бывший нападающий сборной СССР, "Ростсельмаша" и ростовского СКА, чемпион Европы-1960 Виктор Понедельник.

Исполком также утвердил список 33 лучших игроков сезона. Наибольшее представительство в нем у "Зенита" - 10 человек (Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Дуглас Сантос, Малком, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Сердар Азмун и Дзюба).

Восемью футболистами представлены серебряный и бронзовый призеры прошлого сезона - "Локомотив" (Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу) и "Краснодар" (Сафонов, Сергей Петров, Урош Спаич, Вандерсон).

Также в "список 33" попали: Георгий Джикия, Айртон, Самуэль Жиго, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (все - "Спартак"), Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Никола Влашич (все - ЦСКА), Матиас Норманн, Алексей Ионов, Эльдор Шомуродов (все - "Ростов"), Эрик Бикфалви ("Урал"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Антон Шунин ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат").