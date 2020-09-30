Дзюба, Семак и "Зенит" признаны лучшими в прошлом сезоне

Исполком Российского футбольного союза определил лучшего футболиста, тренера и команду минувшего сезона.

Во всех номинациях награда досталась "Зениту" из Санкт-Петербурга.

Так, лучшим футболистом был признан капитан сборной России нападающий Артем Дзюба, разделивший в минувшем сезоне титул лучшего бомбардира со своим партнером по команде Сердаром Азмуном.

Награда лучшему тренеру досталась Сергею Семакк, под руководством которого клуб из Санкт-Петербурга выиграл не только чемпионат, но и Кубок и Суперкубок России. А сам "Зенит" признан лучшей командой минувшего сезона.

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов назван "надеждой" сезона (лучшим молодым игроком до 21 года).

Еще одну награду получил знаменитый советский футболист Виктор Понедельник. Он отмечен за вклад в развитие футбола.