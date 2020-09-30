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30.09.2020 18:58
Рубрика: Экономика

Деньги ушли на берег

Рыбной науке не досталось средств от крабовых аукционов
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
Финансирование рыбохозяйственной науки на 2021 год запланировано в размере 4,48 млрд рублей, что на 20% ниже объема 2020 года (5,56 млрд рублей), подсчитали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Выделенных на 2021 год средств недостаточно даже для выполнения госзадания: потребность в финансировании составляет 6,57 млрд рублей. Таким образом, дефицит финансирования на 2021 год составляет 2,09 млрд рублей, говорится в письме президента ВАРПЭ Германа Зверева в адрес заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Это приведет к сокращению экспедиционных исследований, штата научных работников и не позволит в полном объеме провести работы по определению научно обоснованного общего допустимого улова (ОДУ) водных биоресурсов, Будут остановлены приоритетные экспедиционные исследования в Мировом океане, Арктике и Антарктике, "что приведет к невозможности освоения водных биоресурсов в новых перспективных районах и постепенной утрате Россией статуса ведущей мировой рыболовной державы", считает Герман Зверев.

Он напоминает, что в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года предусмотрено строительство трех крупнотоннажных и семи среднетоннажных научно-исследовательских судов. Однако в федеральном бюджете на 2020-2022 годы субсидии предусмотрены только для двух среднетоннажных судов.

При этом по итогам аукционов по продаже долей квот водных биоресурсов в 2019-2020 годах в бюджет поступило 156,8 млрд рублей, в том числе от продажи права на добычу крабов 142,4 млрд рублей.

"При обсуждении поправок в закон о рыболовстве в качестве целей проведения крабовых аукционов называлось увеличение финансирования рыбохозяйственной науки и рыбоохраны. Но этого не произошло", - указывает Герман Зверев.

Дефицит финансирования рыбохозяйственной науки на 2021 год составляет 2,09 млрд рублей

Проблема недофинансирования отраслевой науки действительно существует, признают в Росрыболовстве. В ведомстве рассказали, что обращались с предложением увеличения бюджетных ассигнований к заместителю председателя правительства Виктории Абрамченко в августе этого года. И это предложение было поддержано, однако решения минфина пока нет.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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В Росрыболовстве отмечают, что в отрасли проводится системная работа по оптимизации затрат на научные исследования. Так, в 2019 году рыбохозяйственные научные учреждения были присоединены к Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии. Это повысило эффективность эксплуатации научно-исследовательских судов до 60% от общего судового времени против 16% в предыдущие годы.

"Сокращение бюджета ставит под угрозу будущее планов по проведению ресурсных исследований для обеспечения рекомендаций объемов изъятия водных биоресурсов", - считают в Росрыболовстве.

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб согласен, что рыбохозяйственной науке требуется увеличение финансирования. "Это вложения не просто в науку, а в развитие рыболовной отрасли, повышение ее эффективности. Нельзя ставить только задачи сегодняшнего дня для отрасли - рыба и налоги. В противном случае мы получим и снижение улова, и снижение доходов. А главное - будет меньше рыбы на прилавках, следовательно, будет выше ее цена", - считает он.

Экономика Отрасли Ресурсы

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