Гидрометцентр: Бархатный сезон продлится в России меньше недели

Аномальное тепло с дневными температурами на пять-шесть градусов выше нормы задержится в европейской части России как минимум до понедельника. Об этом рассказали в Гидрометцентре страны.

"Тепло на этой территории обеспечивает антициклон. Днем воздух прогревается от 17 до 20 градусов. Погода облачная с прояснениями, при этом много солнца. И никаких перемен пока не ожидается", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Бархатный сезон, несмотря на приближающийся октябрь, продолжается и на Черном море. В Геленджике и Сочи температура воды +25 градусов, на пару градусов холоднее она в Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии и Анапе. И такой комфортной погода останется до конца недели, добавил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о возможности возвращения "бабьего лета" в столицу в октябре. Напомнив сразу о нескольких теплых периодах, которые приходятся на осень.