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Google раскрыла важный секрет Android 12

Текст:   Антон Благовещенский
30.09.2020,  
18:50
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Выход Android 12 может существенно изменить взаимоотношения Google и разработчиков, пишет The Verge. В операционной системе, которую, вероятно, покажут в июне 2012 году, компания упростит использование сторонних магазинов приложений.

В Google пояснили, что это делается по многочисленным просьбам разработчиков, однако компания "постарается не нарушить положения безопасности, принятые в Android".

Сейчас система Android допускает установку магазинов приложений от производителей смартфонов - например, Samsung Galaxy Store.

Google вводит 30-процентную комиссию за платежи

Отмечается, что приложения, которые будут доступны в Play Store, должны по-прежнему использовать платежную систему Google для приема платежей от пользователей. Размер комиссии за продажу цифрового контента внутри приложений составляет 30 процентов от суммы покупки.

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