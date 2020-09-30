У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Google выпустила новый смартфон Pixel 5. Чем он интересен

Текст:   Антон Благовещенский
30.09.2020,  
23:32
Смартфон Pixel 5. Фото: Google Смартфон Pixel 5. Фото: Google
Смартфон Pixel 5. Фото: Google

Компания Google презентовала новый флагманский смартфон Pixel 5. Вопреки традиции, он получил не топовый чип, а среднебюджетный процессор Snapdragon 765G.

Смартфон Pixel 5. Фото: Google

Тем не менее аппаратная начинка не подкачала: Pixel 5 оснащен 8/128 Гб памяти, 6-дюймовый безрамочным дисплеем с разрешением FullHD+ и вырезом под фронтальную камеру, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 18 Вт и беспроводной зарядки (включая обратную).

Основная камера - двухмодульная. Она включая в себя основной объектив с матрицей на 12,2 Мп с диафрагмой f/1.7 и углом обзора 77 градусов, а также 16 Мп ультраширокоугольный с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 107 градусов. Поддерживается съемка видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду, стабилизатор изображения гибридный - оптический плюс софтверный. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Аппарат оборудован портом USB-C, зато разъем для наушников отсутствует. Кроме того, вместо распознавания по лицу за безопасность отвечает сканер отпечатка пальца. Заявлена влагозащита IPX8.

Xiaomi представила новый недорогой смартфон Mi 10T. Цена

Поддерживаются беспроводные стандарты Bluetooth 5 и NFC, а также eSIM и сотовые сети 5G. Pixel 5 стал первым смартфоном на Android 11 и получит еще три обновления. Интересные программные нововведения - автоматический звонок в службы спасения в случае экстренной ситуации, а также функция Hold for Me, позволяющая "позвать" владельца, когда абонент на другом конце линии, поставивший звонок на удержание, вернулся к разговору.

Стоимость Pixel 5 в США составит 699 долларов, или примерно 53,5 тысячи рублей.

Также Google представила более дешевый Pixel 4a 5G - аппарат предыдущего поколения с поддержкой сетей 5G. Он оснащен дисплеем с диагональю 6,2 дюйма, разрешением FullHD+ и частотой обновления 60 Гц, а также поддержкой Always On. Памяти в нем поменьше - 6/128 Гб, зато процессор и камеры аналогичны Pixel 5.

Отличия также заметны в аккумуляторе (3800 мАч) и наборе портов - в Pixel 4a 5G в дополнение к USB-C есть разъем для наушников. Кроме того, его корпус сделан не из переработанного алюминия, а из поликарбоната.

Таким образом, по своим характеристикам аппараты очень схожи, однако Pixel 4a 5G стоит заметно меньше - 499 долларов (около 38700 рублей). Он также работает на Android 11 с тремя гарантированными обновлениями.

смартфоны
Фото: Скриншот YouTube
Вышел первый трейлер зомби-режима Call of Duty: Black Ops Cold War 30.09.2020
Как очистить память и кэш на iPhone. Пять рабочих способов 25.09.2020
Apple выпустила обновление iOS 14. Есть две причины его установить 25.09.2020
Google
Фото: PS Store
На распродаже игр PlayStation впервые отдают со скидкой Ghost of Tsushima 30.09.2020
Из карт Google уберут целую гору 25.09.2020
Вышла новая версия Android 11. Пять причин установить ее как можно скорее 09.09.2020
Pixel
Фото: Яндекс
Яндекс обновил Телемост. Видеозвонки стали удобнее и красивее 30.09.2020
Google представила дешевый смартфон Pixel 4a. Чем он хорош, а чем не очень 04.08.2020
Раскрыта стоимость нового дешевого смартфона Google на чистом Android 03.08.2020