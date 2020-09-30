Google выпустила новый смартфон Pixel 5. Чем он интересен

Компания Google презентовала новый флагманский смартфон Pixel 5. Вопреки традиции, он получил не топовый чип, а среднебюджетный процессор Snapdragon 765G.

Смартфон Pixel 5. Фото: Google

Тем не менее аппаратная начинка не подкачала: Pixel 5 оснащен 8/128 Гб памяти, 6-дюймовый безрамочным дисплеем с разрешением FullHD+ и вырезом под фронтальную камеру, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 18 Вт и беспроводной зарядки (включая обратную).

Основная камера - двухмодульная. Она включая в себя основной объектив с матрицей на 12,2 Мп с диафрагмой f/1.7 и углом обзора 77 градусов, а также 16 Мп ультраширокоугольный с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 107 градусов. Поддерживается съемка видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду, стабилизатор изображения гибридный - оптический плюс софтверный. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Аппарат оборудован портом USB-C, зато разъем для наушников отсутствует. Кроме того, вместо распознавания по лицу за безопасность отвечает сканер отпечатка пальца. Заявлена влагозащита IPX8.

Поддерживаются беспроводные стандарты Bluetooth 5 и NFC, а также eSIM и сотовые сети 5G. Pixel 5 стал первым смартфоном на Android 11 и получит еще три обновления. Интересные программные нововведения - автоматический звонок в службы спасения в случае экстренной ситуации, а также функция Hold for Me, позволяющая "позвать" владельца, когда абонент на другом конце линии, поставивший звонок на удержание, вернулся к разговору.

Стоимость Pixel 5 в США составит 699 долларов, или примерно 53,5 тысячи рублей.

Также Google представила более дешевый Pixel 4a 5G - аппарат предыдущего поколения с поддержкой сетей 5G. Он оснащен дисплеем с диагональю 6,2 дюйма, разрешением FullHD+ и частотой обновления 60 Гц, а также поддержкой Always On. Памяти в нем поменьше - 6/128 Гб, зато процессор и камеры аналогичны Pixel 5.

Отличия также заметны в аккумуляторе (3800 мАч) и наборе портов - в Pixel 4a 5G в дополнение к USB-C есть разъем для наушников. Кроме того, его корпус сделан не из переработанного алюминия, а из поликарбоната.

Таким образом, по своим характеристикам аппараты очень схожи, однако Pixel 4a 5G стоит заметно меньше - 499 долларов (около 38700 рублей). Он также работает на Android 11 с тремя гарантированными обновлениями.