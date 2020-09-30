Госдума приняла поправки по налогам на полезные ископаемые

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон о внесении в Налоговый кодекс РФ изменений по корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, а также об отмене ряда льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

В финансово-экономическом обосновании к закону сказано, что реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых, "приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет около 100 млрд рублей и порядка 90 млрд рублей в год по НДПИ". А в пояснительной записке уточняется, что закон определяет размер удельных расходов при расчете минимальной налоговой базы по НДД в размере 7 140 рублей до 31 декабря 2023 года, тогда как раньше он устанавливался на срок до 2021 года. С 1 января 2024 года он составит 8 600 рублей.

Кроме того, в соответствии с принятыми поправками к закону, будет расширен перечень участков недр "3 группы" налогового режима за счет выработанных месторождений Северо-Кавказского федерального округа, а также на территории Сахалинской области. Расширяется и перечень участков недр "4 группы". А с 1 января 2021 года закон отменяет налоговые льготы по НДПИ при добыче "сверхвязкой нефти". Все это "позволит повысить эффективность взимания НДД и НДПИ, а также компенсировать недополученные доходы федерального бюджета от введения НДД и предотвратить дальнейшее снижение доходов федерального бюджета", - сказано в документе.