Huawei проводит крупнейшую отраслевую конференцию "Цифровое сообщество 2020"

Основная тема мероприятия - создание "Сообщества единого цифрового будущего". Такое название получила стратегия Huawei, в рамках которой компания планирует участвовать в построении в России безопасной и независимой отраслевой экосистемы в тесном сотрудничестве с российскими партнерами.

Конференция "Цифровое сообщество 2020" (Huawei Digital Community Conference 2020 или HDCC 2020), - это открытая платформа, призванная помочь клиентам и партнерам Huawei ориентироваться в изменениях, связанных с цифровой трансформацией, делиться опытом и работать вместе для ускорения развития отраслевой экосистемы.

В числе спикеров конференции - руководители Huawei, а также представители властей и технологических компаний-партнеров: "Яндекса", "Сбера", "Лаборатории Касперского" и других. Они расскажут о планах и итогах сотрудничества, а также о перспективах и особенностях 5G, искусственного интеллекта и цифровой экономки.

Среди ключевых выступлений HDCC:

• "Совместное создание Сообщества единого цифрового будущего" Эйдена У, генерального директора Huawei в регионе Евразия;

• "Проекты в области медицины: технологии борьбы с пандемией" представителей правительства Москвы;

• "Отраслевые технологии на базе 5G: использование 5G в горнодобывающей промышленности", Билайн

• "Локализация производства в РФ: российские серверы архитектуры ARM" Сергея Овчинникова, первого заместителя генерального директора Норси-Транс

• "Как технологии публичного облака меняют традиционную модель цифровизации" Федора Прохорова заместителя генерального директора по информационным технологиям SberCloud

• "Яндекс" и Huawei - стратегическое партнерство" Даниила Колесникова, руководителя маркетинга голосовых и персональных продуктов "Яндекса"

• Презентация решения IdeaHub Дениса Сереченко, директора по цифровой трансформации Huawei Enterprise в регионе Евразия.

Приятного просмотра!