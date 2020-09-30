Huawei проводит крупнейшую отраслевую конференцию "Цифровое сообщество 2020"

Конференция "Цифровое сообщество 2020" (Huawei Digital Community Conference 2020 или HDCC 2020), - это открытая платформа, призванная помочь клиентам и партнерам Huawei ориентироваться в изменениях, связанных с цифровой трансформацией, делиться опытом и работать вместе для ускорения развития отраслевой экосистемы.
В числе спикеров конференции - руководители Huawei, а также представители властей и технологических компаний-партнеров: "Яндекса", "Сбера", "Лаборатории Касперского" и других. Они расскажут о планах и итогах сотрудничества, а также о перспективах и особенностях 5G, искусственного интеллекта и цифровой экономки.
Среди ключевых выступлений HDCC:
• "Совместное создание Сообщества единого цифрового будущего" Эйдена У, генерального директора Huawei в регионе Евразия;
• "Проекты в области медицины: технологии борьбы с пандемией" представителей правительства Москвы;
• "Отраслевые технологии на базе 5G: использование 5G в горнодобывающей промышленности", Билайн
• "Локализация производства в РФ: российские серверы архитектуры ARM" Сергея Овчинникова, первого заместителя генерального директора Норси-Транс
• "Как технологии публичного облака меняют традиционную модель цифровизации" Федора Прохорова заместителя генерального директора по информационным технологиям SberCloud
• "Яндекс" и Huawei - стратегическое партнерство" Даниила Колесникова, руководителя маркетинга голосовых и персональных продуктов "Яндекса"
• Презентация решения IdeaHub Дениса Сереченко, директора по цифровой трансформации Huawei Enterprise в регионе Евразия.
Приятного просмотра!