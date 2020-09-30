Ипотечный рынок восстановился в России

Выдача ипотеки в августе установила абсолютный исторический рекорд - 154,5 тыс. кредитов на сумму 392,3 млрд рублей, что на 45% больше, чем годом ранее, в количественном выражении и на 66% в денежном, сообщает ДОМ.РФ.

Вдвое вырос по сравнению с августом прошлого года объем кредитов на новостройки - 51,1 тысячи кредитов на 158,6 млрд рублей. По подсчетам ДОМ.РФ, 90% всех кредитов на жилье в новостройках пришлось в августе на льготную ипотеку.

"В то же время мы видим рост выдачи ипотеки и на вторичном рынке: в августе выдано 103,4 тыс. кредитов на 233,7 млрд рублей, что больше, чем в августе прошлого года, на 31,3% и 45,8% соответственно. Такая динамика означает, что рынок полностью преодолел последствия первой волны коронавируса, а реализация программ с господдержкой способствовала его качественному росту", - говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Ставки в рыночном сегменте ипотеки (не покрытом действием госпрограмм) тоже находятся на минимальных значениях, что объясняется мягкой денежно-кредитной политикой Банка России. В среднем по топ-15 ипотечным банкам в конце сентября кредиты на готовое жилье выдавали примерно под 8%.

Если пандемия не потребует повторного введения строгих ограничительных мер, ДОМ.РФ ожидает по итогам года рекордной выдачи ипотеки: не менее 1,3-1,4 млн кредитов на сумму более 3,3 трлн рублей. В случае продления программы льготной ипотеки под 6,5% после 1 ноября показатели могут быть еще выше - более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей.