Юрий Костин: Конкурировать надо с внешними вызовами и внутренними проблемами

Пандемия для радио стала проверкой на прочность, в том числе касательно партнерских отношений с регионами. Об этом на конференции "Локальное радио: инновации и перспективы" заявил вице-президент Академии радио (РАР), генеральный директор ГПМ Радио Юрий Костин.

- Как никакой другой кризис, пандемия обнажила проблемы, с решением которых мы безнадежно отставали, потому что погрязли во внутренней конкуренции. Конкурировать надо, но не друг с другом. Нужно конкурировать с внешними вызовами и внутренними проблемами, - отметил Юрий Костин. - Непростая ситуация в экономике вела к тому, что часть региональных вещателей могла исчезнуть: одним не хватило бы сил, другие потому, что радио для них - непрофильный бизнес. Мы получили письма о необходимости снижения платы по франшизе из двухсот с лишним городов, что составляет примерно 30% вещателей. При этом 80% просили отменить платежи. Частично удар на себя приняли национальные радиокомпании, у которых запас прочности выше, предоставив скидку по франшизе региональным партнерам.

С экономической точки зрения радио - одно из самых уязвимых медиа, потери могут превышать 30%. Между тем, предыдущие кризисы показали, что радиоиндустрия восстанавливается быстрее других. Радио осталось востребованным - как в эфире, так и на онлайн-платформах. На деле цифры оказались не столь пугающими: ежедневный охват аудитории по федеральным округам России в первом полугодии 2020-го по сравнению с показателями прошлого года уменьшился на 5,7% (Mediascope, Radio Index - Россия, 12+, январь-декабрь 2019, январь-июнь 2020).

Все исследования фиксируют, что после снятия режима самоизоляции москвичи продолжают слушать радио дома - 62% (Mediascope, Москва, аудитория 12+, 10-21 июня 2020). Это является очень хорошим показателем, ведь именно прослушивание дома позволяет считать радио стабильным медиа. Возвращается и слушание в автомобилях - 57,1%.