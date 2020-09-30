Из кафе исчезнут кальяны

Последний месяц в кафе и ресторанах можно курить кальян. Но уже 30 октября любителям такой никотинсодержащей продукции придется искать специальные кальянные. Вступит в силу закон, приравнивающий кальяны и электронные сигареты к обычным сигаретам. Как отметил "РГ" один из авторов закона, первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, восстановлена социальная справедливость. "Почему сигареты в общественных местах курить нельзя, а кальяны можно? Они что - менее безобидны?" - отметил сенатор. Он напомнил, что в состав смесей для курения кальянов входит и никотин. И посетители заведений общепита не обязаны терпеть его запах. Как уточнил Валерий Рязанский, закон не запретил деятельность кальянных. Для любителей покурить кальян просто появятся отдельные заведения. Но в них нельзя будет предлагать напитки и готовые блюда, иначе они снова превратятся в кафе.

У кого вырастут зарплаты

С 1 октября зарплаты сотрудников федеральных госучреждений вырастут на 3%. Как объяснили "РГ" в минтруде, это затронет порядка 530 тысяч федеральных государственных гражданских служащих. В среднем рост дохода составит 1200 рублей. Среди тех, чье ежемесячное жалованье станет больше, работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Подрастут зарплаты и работников учреждений социальной сферы, здравоохранения, науки, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других организаций.

Уведомить о выборе трудовой книжки нужно до 31 октября

До 31 октября работодатели еще могут уведомить своих сотрудников о том, что те должны до конца года определиться с дальнейшим способом формирования сведений о трудовом стаже - в бумажном или электронном виде. Первоначально работодатели должны были уведомить сотрудников не позднее 30 июня 2020 года. Однако из-за эпидемии срок был продлен до 31 октября включительно. Для выбора способа ведения трудовой каждый работник должен лично написать заявление и передать в отдел кадров. Если человек выбрал электронную книжку, но потом передумал, вернуть бумажную не получится. А вот если работник сначала оставит бумажный вариант, но через какое-то время "дозреет" до электронной книжки, закон позволяет это сделать.

Бумажные трудовые книжки становятся атрибутом ретроградов или музейным экспонатом. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Работодателя ждут электронные документы

Электронный кадровый документооборот на портале "Работа в России" (trudvsem.ru) с 1 октября доступен бесплатно всем работникам и работодателям. Новшество повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений, упростит перевод сотрудников на удаленную работу, гарантирует безопасное хранение персональных данных, позволит нанимать и полностью оформлять работников, живущих в других регионах, увеличится скорость передачи информации внутри организации. Сотрудники будут избавлены от лишней беготни в отдел кадров за каждой подписью, смогут поставить цифровую "закорючку" с помощью любого гаджета, получат быстрый доступ к своим документам, представление которых необходимо для получения государственных и банковских услуг - необходимые сведения можно запросить онлайн.

Соцуслуги НКО освободят от НДС

С 1 октября освобождаются от уплаты НДС частные компании, предоставляющие государственные или муниципальные услуги в социальной сфере. Налоговую льготу получат организации, отобранные для выполнения социального заказа по шести направлениям: социальное обслуживание населения (за исключением стационарного), санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной медицинской помощи, туризм, спортивная подготовка и занятость населения. Она вводится для того, чтобы обеспечить равные условия финансирования государственным и негосударственным организациям.

Как пояснили в минфине, госучреждения, получающие госсубсидию, НДС с нее не платят. Аналогичный подход будет применяться и к негосударственным организациям. Платить НДС они не будут с бюджетных средств, которые получат по итогам конкурсов, организованных госзаказчиком. Принять участие в таких конкурсах смогут только те организации, которые признаны социально ориентированными НКО, если они оказывают одну общественно полезную услугу на территории более половины регионов страны на протяжении одного года или более.

Перевозке - нулевой НДС

Перевозка товаров, идущих на экспорт, с 1 октября будет на всем пути следования облагаться нулевым НДС. Такая ставка устанавливается на работы или услуги по транспортировке товаров морскими судами для выгрузки или перегрузки на морские суда в целях их вывоза из России. Для того чтобы подтвердить экспорт товаров и воспользоваться нулевой ставкой НДС, налогоплательщик должен представить в налоговый орган пакет документов. Среди них контракт на выполнение работ по перевозке товаров, копия поручения на отгрузку товаров на морское судно, которое доставит груз в пункт назначения за пределами России с приложением перечня морских судов, доставивших груз, копия документа, подтверждающего факт приема товаров к перевозке (коносамента, морской накладной или любого иного документа). Если доказать экспортную направленность перевозки не удастся, придется заплатить НДС по полной ставке в 20%. Нулевая ставка НДС на услуги по перевозке товаров на экспорт установлена для того, чтобы снизить итоговую стоимость товаров и сделать их более конкурентоспособными на мировом рынке.