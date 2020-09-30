По закону больших цифр
Такая норма начинает работать 1 октября. Аналогичным образом она гарантирует повышенную защиту и в ряде других особых случаях - после зачисления на счет денег, полученных в наследство, страховых и социальных выплат, пособий, компенсаций, средств, перечисленных по решению суда, грантов в форме субсидий.
При наступлении страхового случая в банке вкладчик, получивший страховку на общих основаниях в максимальном размере 1,4 млн руб., сможет обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с заявлением о выплате возмещения в повышенном (до 10 млн руб.) размере и предоставить документы, подтверждающие наличие особых обстоятельств, сообщили "Российской газете" в АСВ. Агентство при необходимости самостоятельно проверит основания для повышенных выплат, в том числе направив запрос в Росреестр, ПФР, ФССП и т.д. АСВ также должно будет убедиться, что с момента зачисления денег на счет вкладчика до наступления страхового случая еще не прошло три месяца, добавили в ЦБ.
Особые обстоятельства, определенные вступающим в силу законом, достаточно редки и не характерны для массового вкладчика, сообщили в АСВ. "Практика зарубежных систем страхования (в том числе стран ЕС, достаточно давно применяющих аналогичные механизмы защиты временно высоких остатков вкладов) также показывает, что такие события возникают не слишком часто", - указывают в агентстве.
Средства дольщиков на счетах эскроу на сумму до 10 млн руб. также по-прежнему застрахованы государством.
Также с 1 октября обязательное страхование вкладов распространяется на средства ТСЖ, садовых и огороднических некоммерческих товариществ, потребительских кооперативов (за исключением некредитных финансовых организаций), религиозных и благотворительных организаций, организаций, включенных в реестр исполнителей общественно полезных услуг, казачьих обществ, общин коренных малочисленных народов. Максимальная сумма возмещения по таким вкладам устанавливается в размере 1,4 млн рублей.
Чтобы банки с учетом этих изменений могли при наступлении страхового случая сформировать реестр обязательств перед вкладчиками, они должны были доработать свои автоматизированные системы. Для этого был предусмотрен отложенный срок вступления закона в силу (закон принят 25 мая 2020 года), пояснили "РГ" в Банке России.
Упрощается получение гражданства
В жизни нередко государственные границы проходят через семьи, дети имеют паспорт одного государства, а родители - другого. Особенно остро проблема стоит для жителей стран, некогда входивших в СССР.
Как подчеркнул советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян, принятый закон коснется тысяч семей, где родители и совершеннолетние дети являются гражданами разных стран и, возможно, проживают отдельно.
"Теперь у родителей появится возможность для легального приезда и работы в России с обеспечением естественного стремления поддерживать родственные связи со своими детьми. Конечно, при получении гражданства правовой статус таких лиц усилится", - подчеркнул эксперт.
По прежним правилам возможность оформить в упрощенном порядке российское гражданство была лишь у нетрудоспособных родителей. Если получать гражданство в обычном порядке, то, как пояснили "РГ" в Ассоциации юристов России, для этого человеку придется как минимум год прожить по виду на жительство.
В целом закон требует от кандидатов на наше гражданство жить в стране не менее пяти лет. Правда, есть исключения, и при определенных обстоятельствах этот срок может быть снижен до года. Например, не придется ждать долго паспорта иностранцу, который обладает профессией либо квалификацией, представляющей интерес для России.
Если же у трудоспособного отца нет такой особо ценной профессии, он не является беженцем, у него нет выдающихся достижений в области науки или культуры, то, получается, ему бы пришлось долгие годы жить рядом со взрослым сыном на правах иностранного гостя. Получать вид на жительство у собственных детей - это как-то неправильно. Закон исправил ситуацию.
Также вводится обязательная дактилоскопическая регистрация для тех, кто оформляет российское гражданство. "До принятия этого закона обязательную дактилоскопию проходили мигранты, желающие оформить в России патент или разрешение на работу, а также разрешение на временное проживание или вид на жительство. С вступлением в силу этого закона обязательная дактилоскопия коснется также и желающих быть принятыми в гражданство РФ", - объясняет Нвер Гаспарян.
Ушли льготы, вернулся техосмотр
С 1 марта по 30 сентября ОСАГО временно отвязали от диагностической карты, потому что в связи с пандемией пункты техосмотра в большинстве регионов не работали. А страховку автомобилистам надо было покупать. Теперь все возвращается обратно. А те, кто купил в этот период полис без диагностической карты, должны до 31 октября пройти техосмотр. При этом никуда возить и предъявлять диагностическую карту не требуется. Согласно рекомендациям Центробанка, страховщики должны сами провести ревизию заключенных за это время договоров, установить, какие из них были заключены без предъявления карты. А затем, после 31 октября, получить сведения из единой информационной системы техосмотра о прохождении или непрохождении ТО.
Если техосмотр пройден, то страховщик обязан внести в информационную систему ОСАГО номер диагностической карты. Если автовладелец не пройдет техосмотр до этой даты, полис его по-прежнему будет действовать. Но в случае аварии по его вине страховая компания возместит ущерб потерпевшему, а своему клиенту выставит регресс в полном размере выплаты.
1 октября оканчивается действие части мер поддержки безработных, введенных в период пандемии. Индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта этого года, могли получать пособие по безработице (12130) рублей на протяжении трех месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года. Также с 1 октября перестанут получать пособие по безработице и те безработные, кто утратил занятость после 1 марта этого года и у кого истек срок выплаты пособия по безработице.
С 1 октября возобновляется порядок продления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, действовавший до пандемии. В апреле правительство временно ввело автоматическое продление субсидий, обычно предоставляющихся лишь на полгода. В то же время мораторий на начисление пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг, а также на поверку счетчиков действует до конца года, отмечает заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.
С 1 октября отменяется беззаявительный порядок продления ежемесячных выплат на детей до трех лет семьям с низким доходом, введенный в период сложной эпидемической ситуации. Теперь выплата, как и ранее, будет устанавливаться до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока на нее необходимо подать новое заявление сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет, а также предоставить документы, подтверждающие доход семьи. Это можно сделать удаленно с помощью сервисов портала госуслуг. Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе.
Кондукторы и водители с 1 октября должны продавать талоны для проезда в общественном транспорте с использованием контрольно-кассовой техники (ККТ), а кассовый чек передавать клиенту по его требованию. Это правило было временно приостановлено с июня этого года. Теперь за нарушение нормы будут штрафовать: должностных лиц - минимум на 10 тысяч рублей, транспортные компании - минимум на 30 тысяч. Если же пассажиру не выдали кассовый чек, должностное лицо оштрафуют на 2000 рублей, а компанию могут оштрафовать на 10 тысяч рублей. Те же правила действуют и при расчетах за услуги в сфере ЖКХ.
Нарушение авторских прав приведет к блокировке
Если владелец интеллектуальной собственности - музыки, видео, электронных книг или даже обычных постов - найдет свое произведение в каком-либо программном приложении, он может потребовать их удалить. Обратиться для этого можно к владельцу приложения, к лицу, разместившему авторский контент, или непосредственно в Роскомнадзор.
Если требования удалить информацию не будут выполнены, то размещенная информация или все приложение целиком могут быть заблокированы (ограничены в доступе). Документ не касается фотографий - для них будет разработан отдельный порядок.
Новый закон разработан, чтобы отрегулировать сферу мобильных приложений, которые становятся популярнее обычных сайтов, считает Денис Новосильцев, юрист по интеллектуальным правам бюро "Палюлин и партнеры". Для этого вводятся понятия "программное приложение" и "владелец программного приложения".
Впрочем, правообладатель всегда может воспользоваться стандартной процедурой защиты своих прав - например, направить досудебную претензию, говорит Новосильцев.
Авторские права защищены во многих международных мобильных приложениях. Instagram блокирует видео длиной более 15 секунд с использованием известных музыкальных композиций д. На YouTube даже при использовании музыкальных композиций из свободного доступа часть монетизации блога уходит правообладателю музыки.
Переплатой можно будет заплатить любой налог
Вступление в силу новых правил с октября означает, что ими можно будет воспользоваться уже в текущую кампанию по уплате имущественных налогов (их нужно заплатить до 1 декабря).
Переплата по налогам - это величина излишне уплаченного налога. По сути - оставшаяся сумма средств на счете в налоговой после того, как уплачен налог. Переплаты появляются по различным причинам, среди которых могут быть банальные ошибки, пересчет налоговых льгот уже после оплаты или даже отсутствие сдачи в терминале оплаты.
Налоговая служба должна уведомлять о переплате не позднее десяти дней после того, как ее выявит. Проще всего обнаружить переплату самостоятельно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или в мобильном приложении: электронные данные в любом случае обновятся быстрее, чем придет бумажное уведомление.
Сумму переплаты можно не только зачитывать в счет другого налога, но и возвращать. При этом с 1 октября возврат налога плательщику возможен, только если у него нет недоимки по любому налогу и соответствующим пеням и штрафам. Заявление о возврате переплаты можно подать лично в налоговой инспекции по месту учета плательщика, заказным письмом или в личном кабинете в электронном виде. Переплату по налогам можно вернуть максимум в течение трех лет после того, как она возникла. Деньги возвращаются в течение месяца после того, как налоговая уведомила плательщика об этом решении.
Как можно собирать средства
Система сбора пожертвований становится максимально прозрачной. Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России, законодательные изменения направлены на борьбу с мошенниками, прикрывающимися фальшивыми просьбами о помощи. "Право на использование ящиков для пожертвований будет принадлежать исключительно некоммерческим организациям, учредительными документами которых предусмотрено осуществление благотворительной деятельности", - отметил он.
Ящики могут быть как стационарными, так и переносными. Но переносные можно использовать только во время публичных мероприятий, организованных самой НКО. Ходить с ящиками в общественном транспорте или по вокзалам запрещено. Сами ящики должны быть опечатаны. На них необходимо указывать контактные данные НКО, для какой благотворительной программы идет сбор денег. Уполномоченные сотрудники будут извлекать деньги под протокол, который должны подписать свидетели. Собранные средства положено сразу зачислять на счет НКО.
"Некоммерческая организация, использующая ящик для пожертвований, должна иметь положение о программе или иной акт, в рамках которого будет проводиться сбор денежных средств. Также обязательным требованием станет публикация в интернете отчета об использовании собранных пожертвований", - объяснил Владимир Груздев.
За нарушение правил использования ящиков для пожертвований предлагается установить штрафы.
На законных основаниях
Из кафе исчезнут кальяны
Последний месяц в кафе и ресторанах можно курить кальян. Но уже 30 октября любителям такой никотинсодержащей продукции придется искать специальные кальянные. Вступит в силу закон, приравнивающий кальяны и электронные сигареты к обычным сигаретам. Как отметил "РГ" один из авторов закона, первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, восстановлена социальная справедливость. "Почему сигареты в общественных местах курить нельзя, а кальяны можно? Они что - менее безобидны?" - отметил сенатор. Он напомнил, что в состав смесей для курения кальянов входит и никотин. И посетители заведений общепита не обязаны терпеть его запах. Как уточнил Валерий Рязанский, закон не запретил деятельность кальянных. Для любителей покурить кальян просто появятся отдельные заведения. Но в них нельзя будет предлагать напитки и готовые блюда, иначе они снова превратятся в кафе.
У кого вырастут зарплаты
С 1 октября зарплаты сотрудников федеральных госучреждений вырастут на 3%. Как объяснили "РГ" в минтруде, это затронет порядка 530 тысяч федеральных государственных гражданских служащих. В среднем рост дохода составит 1200 рублей. Среди тех, чье ежемесячное жалованье станет больше, работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Подрастут зарплаты и работников учреждений социальной сферы, здравоохранения, науки, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других организаций.
Уведомить о выборе трудовой книжки нужно до 31 октября
До 31 октября работодатели еще могут уведомить своих сотрудников о том, что те должны до конца года определиться с дальнейшим способом формирования сведений о трудовом стаже - в бумажном или электронном виде. Первоначально работодатели должны были уведомить сотрудников не позднее 30 июня 2020 года. Однако из-за эпидемии срок был продлен до 31 октября включительно. Для выбора способа ведения трудовой каждый работник должен лично написать заявление и передать в отдел кадров. Если человек выбрал электронную книжку, но потом передумал, вернуть бумажную не получится. А вот если работник сначала оставит бумажный вариант, но через какое-то время "дозреет" до электронной книжки, закон позволяет это сделать.
Работодателя ждут электронные документы
Электронный кадровый документооборот на портале "Работа в России" (trudvsem.ru) с 1 октября доступен бесплатно всем работникам и работодателям. Новшество повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений, упростит перевод сотрудников на удаленную работу, гарантирует безопасное хранение персональных данных, позволит нанимать и полностью оформлять работников, живущих в других регионах, увеличится скорость передачи информации внутри организации. Сотрудники будут избавлены от лишней беготни в отдел кадров за каждой подписью, смогут поставить цифровую "закорючку" с помощью любого гаджета, получат быстрый доступ к своим документам, представление которых необходимо для получения государственных и банковских услуг - необходимые сведения можно запросить онлайн.
Соцуслуги НКО освободят от НДС
С 1 октября освобождаются от уплаты НДС частные компании, предоставляющие государственные или муниципальные услуги в социальной сфере. Налоговую льготу получат организации, отобранные для выполнения социального заказа по шести направлениям: социальное обслуживание населения (за исключением стационарного), санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной медицинской помощи, туризм, спортивная подготовка и занятость населения. Она вводится для того, чтобы обеспечить равные условия финансирования государственным и негосударственным организациям.
Как пояснили в минфине, госучреждения, получающие госсубсидию, НДС с нее не платят. Аналогичный подход будет применяться и к негосударственным организациям. Платить НДС они не будут с бюджетных средств, которые получат по итогам конкурсов, организованных госзаказчиком. Принять участие в таких конкурсах смогут только те организации, которые признаны социально ориентированными НКО, если они оказывают одну общественно полезную услугу на территории более половины регионов страны на протяжении одного года или более.
Перевозке - нулевой НДС
Перевозка товаров, идущих на экспорт, с 1 октября будет на всем пути следования облагаться нулевым НДС. Такая ставка устанавливается на работы или услуги по транспортировке товаров морскими судами для выгрузки или перегрузки на морские суда в целях их вывоза из России. Для того чтобы подтвердить экспорт товаров и воспользоваться нулевой ставкой НДС, налогоплательщик должен представить в налоговый орган пакет документов. Среди них контракт на выполнение работ по перевозке товаров, копия поручения на отгрузку товаров на морское судно, которое доставит груз в пункт назначения за пределами России с приложением перечня морских судов, доставивших груз, копия документа, подтверждающего факт приема товаров к перевозке (коносамента, морской накладной или любого иного документа). Если доказать экспортную направленность перевозки не удастся, придется заплатить НДС по полной ставке в 20%. Нулевая ставка НДС на услуги по перевозке товаров на экспорт установлена для того, чтобы снизить итоговую стоимость товаров и сделать их более конкурентоспособными на мировом рынке.