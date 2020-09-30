Если гражданин продал любую квартиру, любой жилой или садовый дом, земельный участок под ним, какие-то другие строения и оставил полученные от покупателя деньги в банке, то в течение трех месяцев после поступления денег на счет он имеет право на страховое возмещение в повышенном размере. Если банк вдруг лишится лицензии (или, что бывает реже, ЦБ РФ введет мораторий на удовлетворение требований кредиторов), то страховая выплата такому вкладчику будет ограничена уже не стандартными 1,4 млн руб., а 10 млн руб.

Такая норма начинает работать 1 октября. Аналогичным образом она гарантирует повышенную защиту и в ряде других особых случаях - после зачисления на счет денег, полученных в наследство, страховых и социальных выплат, пособий, компенсаций, средств, перечисленных по решению суда, грантов в форме субсидий.

При наступлении страхового случая в банке вкладчик, получивший страховку на общих основаниях в максимальном размере 1,4 млн руб., сможет обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с заявлением о выплате возмещения в повышенном (до 10 млн руб.) размере и предоставить документы, подтверждающие наличие особых обстоятельств, сообщили "Российской газете" в АСВ. Агентство при необходимости самостоятельно проверит основания для повышенных выплат, в том числе направив запрос в Росреестр, ПФР, ФССП и т.д. АСВ также должно будет убедиться, что с момента зачисления денег на счет вкладчика до наступления страхового случая еще не прошло три месяца, добавили в ЦБ.

Особые обстоятельства, определенные вступающим в силу законом, достаточно редки и не характерны для массового вкладчика, сообщили в АСВ. "Практика зарубежных систем страхования (в том числе стран ЕС, достаточно давно применяющих аналогичные механизмы защиты временно высоких остатков вкладов) также показывает, что такие события возникают не слишком часто", - указывают в агентстве.

Средства дольщиков на счетах эскроу на сумму до 10 млн руб. также по-прежнему застрахованы государством.

437 миллиардов рублей составляет долг АСВ перед ЦБ РФ. Всего агентство в 2015-2017 годах получило от ЦБ 842 млрд руб. для выплат вкладчикам, с конца 2017 года постепенно погашает долг

Также с 1 октября обязательное страхование вкладов распространяется на средства ТСЖ, садовых и огороднических некоммерческих товариществ, потребительских кооперативов (за исключением некредитных финансовых организаций), религиозных и благотворительных организаций, организаций, включенных в реестр исполнителей общественно полезных услуг, казачьих обществ, общин коренных малочисленных народов. Максимальная сумма возмещения по таким вкладам устанавливается в размере 1,4 млн рублей.

Чтобы банки с учетом этих изменений могли при наступлении страхового случая сформировать реестр обязательств перед вкладчиками, они должны были доработать свои автоматизированные системы. Для этого был предусмотрен отложенный срок вступления закона в силу (закон принят 25 мая 2020 года), пояснили "РГ" в Банке России.