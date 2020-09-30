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30.09.2020 14:11
Рубрика: Власть

Кремль призвал к сдержанности в ситуации с Нагорным Карабахом

Текст: Кира Латухина
Заявления Турции о политической поддержке Азербайджана в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе в Кремле не одобряют.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

"Безусловно, подобные заявления мы не поддерживаем, мы не согласны с ними", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не стоит здесь подливать масла в огонь", - снова сказал он.

Фото: пресс-служба СФ
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"Наши военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации на линии соприкосновения, где продолжаются боевые действия", - заявил Песков. "Вся информация тщательно анализируется, - заверил он. - Также мы тщательно фиксируем все заявления, которые делают международные лидеры, которые делаются на высшем и высоком уровне из различных стран".

"Мы по-прежнему призываем все региональные страны к сдержанности и особенно призываем страны-участники конфликта - к незамедлительному прекращению огня", - заключил представитель Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Проблема Нагорного Карабаха

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