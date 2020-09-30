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30.09.2020 04:26
Рубрика: Общество

Знания в кубике

Уроки могут быть не только познавательными, но и веселыми
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Спецвыпуск № 219(8273)
Как движется кровь в организме человека? Можно ли на практике понять смысл кинетической энергии? Зачем в детском саду программирование? О том, как технологии меняют образование от детсадовской группы до студенческой аудитории, "РГ" беседует с директором LEGO Education в России и странах СНГ Ольгой Ломбас.
LEGO Education - это не только увлекательная игра, но и возможность познания мира. Фото: Пресс-служба LEGO Education LEGO Education - это не только увлекательная игра, но и возможность познания мира. Фото: Пресс-служба LEGO Education
LEGO Education - это не только увлекательная игра, но и возможность познания мира. Фото: Пресс-служба LEGO Education

Ольга, в новый учебный год школы вошли с новыми форматами обучения: теперь в тренде смешанное обучение, а где-то на время возвращают полный дистант. Какие технологии предлагает использовать LEGO Education?

Фото: Photoxpress
Дистанционный формат расширит доступ к качественному образованию

Ольга Ломбас: Одно из новшеств, которое мы подготовили - учебный курс для LEGO Education SPIKE Prime. По сути, это такая живая лаборатория. Уроки и планы занятий познакомят детей с миром физики: в рамках увлекательных проектных работ ученики смогут на практике понять физический смысл кинетической и потенциальной энергии, баланса и инерции, научатся строить графики и математически интерпретировать и описывать полученные в ходе экспериментов данные. Новые уроки подойдут и для занятий в классе, для смешанного и даже домашнего обучения, развивая у учеников знания и межпредметные навыки. Русская версия учебных материалов появится к ноябрю 2020 года. Фишка в том, что все наши решения основаны на подходе hands on - это когда у тебя есть в руках физический объект, и ты с ним работаешь. Знание, которое приобретает человек таким образом, всегда гораздо лучшего качества.

Играть в LEGO - любимое развлечение практически всех школьников. Но урок с LEGO Education - это все же иное, и здесь важна роль учителя.

Ольга Ломбас: Наши образовательные решения предназначены именно для использования в классе группой детей под руководством, или, лучше сказать, при поддержке опытного учителя . Чтобы учитель использовал возможность такого способа преподавания по-максимуму, подготовлены планы уроков, способы оценки качества обучения, различные методические материалы , советы и так далее - все , что делает работу учителя наиболее эффективной, оставляя время на творчество и рефлексию.

Робототехническое решение - это и дизайн, и математика, и физика, и информатика с программированием, и даже материаловедение и сопромат.Кроме того, мы проводим регулярные консультации с педагогами. А еще на нашем сайте есть все материалы. Любой желающий может скачать их абсолютно бесплатно и начинать работу с комплектом LEGO Education. Но мы думаем не только о детях и учителях. Мы думаем и о родителях. Когда в период карантина из-за коронавируса всем пришлось остаться дома, стало ясно, что многим нужна подержка. Мы подготовили методичку и для них. И главное правило в ней: не делайте все за ребенка. Мы учимся не за него, а вместе с ним, раз уж на то пошло, и все сидят дома. Это сближает. И это, может быть, порой даже более важно, чем само задание. Кстати, раз уж речь зашла о вирусе: все наши кубики, конечно, можно мыть и дезинфицировать. А вот уход за мотором или микросхемой нужен другой. Поэтому мы подготовили гигиенические рекомендации, которые описывают, как дезинфицировать наборы, чтобы организовать безопасную работу и в классе, и дома.

Робототехническое решение - это и дизайн, и математика, и физика, и информатика с программированием, и даже материаловедение и сопромат.

Каждое ваше решение предлагает детям познание через игру, причем даже если ребенок - старшеклассник, когда вроде бы уже не до игр. Почему?

Ольга Ломбас: Все любят играть! Мы все продолжаем играть в игры, даже сами не осознавая этого. Конечно, когда тебе 15 лет, можно возмутиться: мол, что я, маленький, что ли, в лего играть? Поэтому мы создаем для старшеклассников достаточно сложные вариации, над которыми нужно посидеть, чтобы разобраться, а потом, например, устроить у себя "умный дом".

Дочке в первом классе предложили ходить на кружок "Робототехника". Не рановато?

Ольга Ломбас: В игре программирование становится понятно детям уже в 4-5 лет. Фото: Пресс-служба LEGO Education

Ольга Ломбас: Вовсе нет. Главное - предложить детям соответствующие задачи. У нас есть образовательные решения для всех ступеней образования , в том числе и для учеников начальной школы - и в классе, и после уроков.. Например, окружающий мир - как все на самом деле устроено?. Ребята могут визуализировать различные процессы, программировать, исследовать свои гипотезы, обсуждать их в группах и делать потрясающие открытия! Да, есть и программирование в началке, на языке Scratch, созданном специально для детей и подростков. В ходе таких уроков дети знакомятся с базовыми принципами программирования: последовательность,цикл, переменная и т.п. - все построено таким образом, что становится не просто понятным, но даже очевидным. В первом классе и девчонки, и мальчишки все поймут с первого раза. Более того, у нас есть наборы, которые позволяют детям начать программировать уже в 4-5 лет, еще в детском саду. Дети строят, например, железную дорогу, по ней едет поезд. На планшете дети программируют датчик, который распознает различные цвета. Скажем, красный - поезд останавливается, зеленый - поезд даст гудок и едет дальше. У малышей в глазах восторг! Бесконечные возможности для творчества и обучения, как и всегда с LEGO Education! Аристотель когда-то сказал: "Тот, кто познает начало вещей и следит за их постепенным развитием, узнает их лучше". Так что, чем раньше,тем лучше!

Идеальный урок - какой он?

Ольга Ломбас: Веселый, увлекательный, классный! На нем все счастливы, дети делают то, что надо, и это именно то, чего они хотят. В начале каждого урока учитель ставит задачу. Например, в начальной школе - важность воды для жизни. И начинается мыслительный процесс: что будет, если в воду попадет какое-то вредное вещество... Все вовлекаются в обсуждение темы, какой бы она ни была. Это дает огромный синергетический эффект. Никто не стесняется, никто не боится сказать, никто не зажат, потому что у них в руках LEGO, обстановка веселая, не обязательно сидеть за партой, можно спокойно перемещаться по классу. Это и есть самый лучший и самый классный урок. При этом, конечно, если дети сильно отвлеклись, учитель всегда сможет вернуть их в русло заданной темы.

Чтобы учиться c LEGO Education, нужен как минимум набор деталей и планшет. Есть ли в школах сегодня материальные и технические возможности проводить LEGO-уроки?

Ольга Ломбас: Образовательные решения LEGO Education сегодня вполне доступны, более половины российских школ оснащены оборудованием в той или иной степени. В ряде школ решения применяются только на уроках, и оборудование есть в каждом классе, где-то дети активно готовятся к соревнованиям и работают над творческими проектами после уроков. Где-то есть один скромный класс и двадцать наборов на школу. Но это все равно здорово. Вложения, которые делает школа на приобретение наборов, окупаются с лихвой: долговечность, совместимость, преемственность и востребованность - LEGO- продукт совершенный. И кстати, важный экономический момент. Российским школам разрешено открывать платные кружки. Что это значит? Есть оборудование LEGO Education SPIKE Prime., оно используется, например, на уроках информатики, технологии. А после уроков это же оборудование используется уже во внеурочных платных кружках. И во многих школах кружок LEGO Education востребован в первую очередь. Кстати, обратите внимание, что кружок можно вести на любом языке - все материалы есть и на английском , и на китайском, и т.д. Интерес у детей огромный. Поддержка родителей - полная . Успеваемость растет, причем по всем предметам, потому что учиться - это очень интересно и весело! Во многих школах кружок робототехники с LEGO Education востребован чуть ли не больше, чем английский язык. Интерес у детей огромный. И успеваемость будет расти.

Проведенные исследования показывают, что российские школьники не очень хорошо умеют применять полученные на уроках знания на практике. Как вы решаете эту проблему?

Ольга Ломбас: Наша цель - применение знаний на практике. Робототехническое решение - это и дизайн, и математика, и физика, и информатика с программированием. Даже материаловедение и сопромат (выдержит ли платформа?). Это дает целостную, полную картину мира ребенку. Потому что он не просто изучает математику или химию, а знает, для чего нужна вода, не просто зубрит биологию, но в виртуальной лаборатории может посмотреть, как устроен живой организм.

А если ребенок - гуманитарий, сможете увлечь?

Ольга Ломбас: Легко. Например, в команде с одноклассниками-технарями сделать проект помощи пожилым людям: исследование о том, с какими проблемами чаще всего сталкиваются люди в возрасте. Это исследовательский проект, вполне гуманитарный, но тем не менее он может стать основой для тех технарей, которые будут создавать гаджеты для помощи пожилым людям. Главная наша задача - создать максимум возможностей для школьника попробовать себя во всем.

Справка
Фото: Сергей Куксин
Как работает на практике цифровая образовательная среда

LEGO Education - подразделение LEGO Group, которое на протяжении 40 лет предлагает возможности для практического STEAM-обучения (межпредметного) в интерактивной форме на базе системы конструирования LEGO. Она включает в себя кубики, аппаратное и программное обеспечение, а также учебно-методический контент для дошкольного образования, начальной и основной школы, программы дополнительного образования и робототехнической соревновательной деятельности. Эти решения формируют среду для активного практико-ориентированного обучения, в процессе которого детям прививаются критически важные для будущей учебы и взрослой жизни навыки, любовь к учебе, уверенность в собственных способностях и готовность решать учебные задачи любого уровня сложности.

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