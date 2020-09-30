Андрей Рублев, который в минувшие выходные праздновал победу на турнире в Гамбурге, 29 сентября с напряженного пятисетового матча стартовал на Открытом чемпионате Франции, но продлил свою успешную серию на грунте.

За три часа 21 минуту Рублев одолел американца Сэма Куэрри. Андрей уступал 2:0 по сетам и проигрывал 2:5 в третьей партии, которая могла стать решающей. Однако потом сумел переломить ход встречи - 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3.

Андрей лишь однажды играл в основной сетке "Ролан Гаррос" - в 2017 году. Тогда он вылетел с турнира. На этот раз идет дальше.

А вот первая ракетка России и пятый номер мирового рейтинга Даниил Медведев в четвертый раз уезжает из Парижа ни с чем. В своем стартовом матче Медведев уступил венгру Мартону Фучовичу (4:6, 6:7, 6:2, 1:6).

Проиграв второй сет, Даниил со злости сломал ракетку. Еще бы - с 2019 года он потерпел шестое поражение на грунте подряд. Почему это покрытие не подходит россиянину? И чего ждать от Рублева? Своими мыслями на этот счет с корреспондентом "РГ" поделился семикратный победитель турниров Большого шлема и эксперт Eurosport Матс Виландер.

Матс Виландер: Я думаю, что на других покрытиях Даниилу помогает то, что мяч немного скользит по площадке, а на грунте его плоские удары не дают скольжения. Его подача в этом случае перестает быть его оружием, его бэкхенд - вероятно, лучший в туре на других покрытиях - на грунте фактически становится слабостью. Мне кажется, что для него хорошим результатом стала бы победа в матче. Так было у меня, когда я играл на Уимблдоне: победа в матче помогает выиграть еще один, затем еще и так далее. Но на мой взгляд, он не претендует на то, чтобы быть победителем на грунте.

А каковы шансы Андрея Рублева на "Ролан Гаррос"?

Матс Виландер: Для меня Рублев - полная противоположность Медведеву. Я не знаю, кто может составить ему конкуренцию на такой площадке. Я на самом деле не вижу достойных соперников, кроме Новака Джоковича, Рафаэля Надаля или, может быть, Доминика Тима. Условия "Ролан Гаррос" для Рублева абсолютно идеальны. Он может бить по мячу со всей силы, стоя посередине, и если он не устанет и не расслабится, а он этого никогда не делает, то следующие четыре часа схватки для соперника будут очень изматывающими.

Судя по всему, вы назвали своих фаворитов?

Матс Виландер: Мне нравятся игроки, которые умеют сохранять выносливость на длинной дистанции, а также те, которые предпочитают быть немного агрессивнее своих соперников. Это Джокович, Тим и, возможно, Надаль. Кто-то должен быть очень агрессивным и не допускать ошибок. Новак - один из величайших игроков всех времен, следующий этой стратегии.

Уже сегодня Андрей Рублев будет биться за выход в третий круг. Этот и другие матчи "Ролан Гаррос" можно смотреть на телеканалах и в приложении Eurosport.