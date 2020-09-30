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Рубрика: Власть

МЧС планирует создать единую систему безопасности в следующем году

Текст: Тимофей Борисов

В 2021 году должен быть принят федеральный закон, который объединит две системы реагирования на возможные угрозы и вызовы. Речь о системе гражданской обороны и Единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, более известной как система РСЧС. Об этом на пресс-конференции в преддверии дня гражданской обороны рассказал референт профильного депаратмента МЧС России Алексей Чириков.

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- Проект единого закона уже подготовлен. В сентябре уведомление об начале разработки этого закона было опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Вскоре будет размещен и сам текст. Мы планируем в 2021 году этот закон уже довести практически до уровня реализации, - сказал Чириков.

Сейчас же пока эти две основополагающие системы защиты жизнедеятельности населения функционируют параллельно, создавая порой много проблем. Так сложилось, что система РСЧС была создана уже в постсоветское время, при этом старая советская система ГО не была отменена или упразднена. В результате сложился параллелизм многих функций из-за одновременного функционирования двух федеральных законов "О защите населения" и "О гражданской обороне", которые во многом пересекаются.

По словам Алексея Чирикова, уровень дублирования составляет от 40 до 60 тысяч функций по всей стране. Естественно это вносит неразбериху и путаницу в принятие решений и сильно сказывается, прежде всего, на скорости принятия решений, что не критично в обычной жизни, но крайне опасно в условиях реальных крупномасштабных ЧС.

 С девяностых годов решить эту проблему уже пытались, но ничего не получилось. Сейчас, по словам Чирикова, такое решение принято - окончательно разобраться и установить единые правила и схемы реагирования на современные угрозы и вызовы.

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