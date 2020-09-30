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30.09.2020 19:54
Рубрика: Спорт

Месси извинился

Аргентинец обратился к болельщикам "Барселоны"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
Лидер "Барселоны" Лионель Месси принес извинения болельщикам клуба за все скандалы, которые окружали "сине-гранатовых" в последние месяцы. Прежде всего, аргентинец имеет в виду историю с его несостоявшимся уходом из команды.
В первой игре сезона Месси забил мяч и помог "Барселоне" разгромить соперника со счетом 4:0. Фото: REUTERS В первой игре сезона Месси забил мяч и помог "Барселоне" разгромить соперника со счетом 4:0. Фото: REUTERS
В первой игре сезона Месси забил мяч и помог "Барселоне" разгромить соперника со счетом 4:0. Фото: REUTERS

На протяжении нескольких недель Месси тщетно пытался добиться от руководства "Барселоны" согласия на расторжение контракта. Он даже отказывался тренироваться, участвовать в матчах, но после долгих переговоров все же вернулся. Тогда Лионель объяснил изменение своей позиции тем, что не хочет судиться с родным клубом. При этом шестикратный обладатель "Золотого мяча" дал ясно понять: он намерен сменить обстановку летом следующего года.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Ну а теперь Месси решил напрямую обратиться к болельщикам. По словам аргентинца, всем стоит забыть эту историю с сорванным трансфером и сосредоточиться на целях команды. Лионель также подчеркнул, что он всегда хотел для клуба лучшего.

- После стольких разногласий хотелось бы положить конец всему этому. Мы должны сохранять единство и понимать, что лучшее - впереди. Я несу ответственность за свои ошибки. Если я их допустил, то это было только ради того, чтобы "Барселона" стала лучше. Сочетание страсти с воодушевлением и мотивации - единственный ключ к достижению целей. Мы должны быть вместе и двигаться в одном направлении. Хотел бы обратиться к фанатам: если когда-либо кто-то из вас был раздражен тем, что я говорил или делал, оставьте все сомнения. Я всегда хотел для клуба лучшего, - приводит слова Месси издание Diario Sport.

Надо отметить, что Лионель критиковал руководство "Барселоны" не только в связи с сорванным переходом в другую команду. Аргентинец остался недоволен тем, как клуб расстался с его лучшим другом - форвардом сборной Уругвая, третьим бомбардиром в истории "сине-гранатовых" Луисом Суаресом, который в итоге ушел в "Атлетико". К слову, президент мадридского клуба прокомментировал возможность приглашения Месси в стан "матрасников".

- В жизни, если ты чего-то хочешь... Если Месси хочет играть с Суаресом, я скажу ему то же самое, что написано на конфетах: "Пускай он найдет приют в Рождество". Если надеяться, то все возможно, - сказал Энрике Сересо.

Тем временем забавным эпизодом запомнился матч Кубка английской лиги между "Тоттенхэмом" и "Челси".

Месси призвал всех забыть историю с его несостоявшимся уходом из "Барселоны", но при этом он все равно собирается покинуть клуб в 2021 году

При счете 0:1 в пользу гостей на 77-й минуте полузащитник "шпор" Эрик Дайер неожиданно покинул поле, хотя не был заменен. За ним в раздевалку побежал главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Вскоре англичанин выбежал из помещения, после чего к полю вернулся и Моуринью.

Фото: AP
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- То, что случилось с Эриком Дайером, ненормально, я должен по-своему похвалить его. Нужно ввести запрет на участие игроков в двух матчах за 48 часов на таком уровне. То, что произошло, неестественно. Ему пришлось убежать, без вариантов. Может быть, это нормально, когда ты полностью обезвожен, а это был именно тот случай. Мне пришлось надавить на него, чтобы он вернулся, но он отличный пример для всех. Если руководству лиги наплевать на игроков, то мне нет, - признался Моуринью.

Сам матч завершился победой "Тоттенхэма" в серии пенальти. Лондонцы вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги.

Между тем стало известно, что чемпионат Италии может быть приостановлен. Заместить министра здравоохранения страны Сандра Дзампа, курирующая департамент по вопросам COVID-19, призвала решиться на такой шаг из-за 14 положительных случаев заболевания коронавирусом в "Дженоа".

Уже в субботу 3 октября "Дженоа" предстоит встретиться с "Торино". Сообщается, что лига намерена соблюдать правила УЕФА, по которым от клуба требуется наличие 13 футболистов (включая одного вратаря) с отрицательными результатами тестов на коронавирус. Стоит также вопрос о переносе игры на более поздний срок.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Лионель Месси

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