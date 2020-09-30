Минэкономразвития поддержало допуск самозанятых в таксисты

Минэкономразвития поддержало идею предоставить самозанятым право на перевозки пассажиров в такси, сообщили "РГ" в министерстве. С таким предложением ранее выступили сервисы по заказу такси в ходе дискуссий вокруг рассматриваемого в Госдуме законопроекта.

"Минэкономразвития в настоящее время ведет работу над закреплением в законодательстве норм, которые позволят выдавать разрешение на таксомоторную деятельность самозанятым, совместно с депутатами Госдумы, отраслевым сообществом и представителями региональных властей", - пояснили в министерстве. Соответствующие поправки в министерстве рассчитывают предложить ко второму чтению базового законопроекта о такси.

Особый налоговый режим самозанятых предполагает уплату налога в 4% с доходов, получаемых от услуг, оказанных физлицам, и 6% - юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Агрегаторы хотели бы приравнять самозанятых водителей к индивидуальным предпринимателям и позволить им получать разрешение на работу в такси, пояснили "РГ" в "Яндекс.Такси". Эту идею поддерживают и в "Ситимобил". Готовы также агрегаторы разделить ответственность в случае ДТП.

Как ранее сообщила газета "Коммерсант", свои предложения крупнейшие агрегаторы направили в Госдуму.

Однако против включения самозанятых в число легальных перевозчиков выступают сами таксисты. Как ранее поясняли "РГ" в Международном евразийском форуме "Такси" (МЕФТ), самозанятость предполагает наличие минимальных регулятивных требований к гражданину, а потому могут создаваться дополнительные угрозы для пассажиров.

С такой позицией согласен руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Самозанятость - это налоговый статус, а юридически таксистом является обычное физическое лицо, которое ни за что не отвечает и никаких прав перед агрегаторами не имеет, говорит он. Вопросы безопасности, качества услуг отходят на второй план, считает эксперт. Допуск самозанятых в таксисты откроет путь в отрасль совсем уж случайным людям, говорит Шкуматов.