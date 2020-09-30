Минэкономразвития поддержало допуск самозанятых в таксисты

Новости

СМИ: Шунин и Н'Жи едва не подрались в перерыве матча против "Химок" 19:52
Самыми нестабильными оказались цены на сахар и подсолнечное масло 19:48
Военный транспортник США совершил аварийную посадку в Одессе 19:35
Вышел трейлер хоррор-комедии "Вампиры против Бронкса" 19:20
Вышел русский трейлер фантастического триллера "Эллипс" 19:10
РЖД покажут пассажирам новый плацкартный вагон 18:55
СМИ: У "Энолы Холмс" может появиться спин-офф про Шерлока 18:49
В России разрабатывается аналог TikTok для школьников 18:39
Трио флейт прозвучит на Московской канатной дороге 1 октября 18:29
Вышел трейлер "Богатого Маугли" с Ризом Ахмедом 18:29
В России появилась платформа для прямой коммуникации общества с властью 18:28
В Киеве нашли погибшей сотрудницу посольства США 18:26
Роспотребнадзор допустил дополнительные ограничения из-за коронавируса 18:25
Джервейс закончил вторую редакцию третьего сезона "Жизни после смерти" 18:17
Проект бюджета ПФР внесен в Госдуму 18:07
Мясников назвал симптомы COVID-19, требующие обращения к врачу 17:48
Появились кадры из нового сезона "Короны" с Джиллиан Андерсон 17:41
Умер создатель поросенка Фунтика Валерий Шульжик 17:15
Актерский состав нового фильма Содерберга пополнился новыми именами 17:06
Инвалидам будут выдавать коляски без привязки к месту жительства 16:51
Lufthansa прекратила подготовку новых пилотов 16:48
В телеэфире начинается фестиваль спектаклей Свердловского театра драмы 16:20
Объявлены даты проведения "Нашествия" в 2021 году 16:18
В Минпромторге сообщили об иностранных утюгах с прослушкой 16:08
Из-за песчаной бури в Ростове отменены восемь авиарейсов 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
30.09.2020 18:35
Рубрика: Экономика

Руль с правом передачи

Минэкономразвития поддержало допуск самозанятых в таксисты
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
Минэкономразвития поддержало идею предоставить самозанятым право на перевозки пассажиров в такси, сообщили "РГ" в министерстве. С таким предложением ранее выступили сервисы по заказу такси в ходе дискуссий вокруг рассматриваемого в Госдуме законопроекта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Минэкономразвития в настоящее время ведет работу над закреплением в законодательстве норм, которые позволят выдавать разрешение на таксомоторную деятельность самозанятым, совместно с депутатами Госдумы, отраслевым сообществом и представителями региональных властей", - пояснили в министерстве. Соответствующие поправки в министерстве рассчитывают предложить ко второму чтению базового законопроекта о такси.

Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС
Госдума одобрила ипотечные каникулы для самозанятых

Особый налоговый режим самозанятых предполагает уплату налога в 4% с доходов, получаемых от услуг, оказанных физлицам, и 6% - юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Агрегаторы хотели бы приравнять самозанятых водителей к индивидуальным предпринимателям и позволить им получать разрешение на работу в такси, пояснили "РГ" в "Яндекс.Такси". Эту идею поддерживают и в "Ситимобил". Готовы также агрегаторы разделить ответственность в случае ДТП.

Как ранее сообщила газета "Коммерсант", свои предложения крупнейшие агрегаторы направили в Госдуму.

Однако против включения самозанятых в число легальных перевозчиков выступают сами таксисты. Как ранее поясняли "РГ" в Международном евразийском форуме "Такси" (МЕФТ), самозанятость предполагает наличие минимальных регулятивных требований к гражданину, а потому могут создаваться дополнительные угрозы для пассажиров.

С такой позицией согласен руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Самозанятость - это налоговый статус, а юридически таксистом является обычное физическое лицо, которое ни за что не отвечает и никаких прав перед агрегаторами не имеет, говорит он. Вопросы безопасности, качества услуг отходят на второй план, считает эксперт. Допуск самозанятых в таксисты откроет путь в отрасль совсем уж случайным людям, говорит Шкуматов.

Экономика Работа Занятость Правительство Минэкономразвития

Главное сегодня

В Госдуму внесен проект о "заморозке" накопительной пенсии до конца 2023 года
В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США
Российский авиапром лишили иностранных комплектующих
"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса
РФС не намерен останавливать чемпионат России из-за коронавируса
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ