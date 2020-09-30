Мошенники продавали пенсионерам газовые плиты по завышенным ценам

Организованная группа мошенников наживалась в Москве на обмане пожилых людей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что представляясь работниками отдела утилизации или сотрудниками отдела оценки специализированной службы, аферисты обходили квартиры и убеждали жильцов в том, что их газовые плиты имеют дефекты и им необходима замена. Далее они предлагали помощь в приобретении оборудования и сбывали гражданам газовые плиты по цене тридцать тысяч рублей при их закупочной стоимости в семь-восемь тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали 27 подозреваемых. В отношении пяти избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

На территории Москвы и Московской области было проведено 20 обысков в офисных, складских и жилых помещениях, принадлежащих фигурантам. На одном из складов обнаружены 270 единиц крупной бытовой техники. Предварительно установлено, что от противоправных действий аферистов пострадали более 20 граждан пожилого возраста.