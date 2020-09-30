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30.09.2020 13:09
Рубрика: Происшествия

Мошенники продавали пенсионерам газовые плиты по завышенным ценам

Текст: Михаил Фалалеев
Организованная группа мошенников наживалась в Москве на обмане пожилых людей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что представляясь работниками отдела утилизации или сотрудниками отдела оценки специализированной службы, аферисты обходили квартиры и убеждали жильцов в том, что их газовые плиты имеют дефекты и им необходима замена. Далее они предлагали помощь в приобретении оборудования и сбывали гражданам газовые плиты по цене тридцать тысяч рублей при их закупочной стоимости в семь-восемь тысяч рублей.

Фото: iStock
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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали 27 подозреваемых. В отношении пяти избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

На территории Москвы и Московской области было проведено 20 обысков в офисных, складских и жилых помещениях, принадлежащих фигурантам. На одном из складов обнаружены 270 единиц крупной бытовой техники. Предварительно установлено, что от противоправных действий аферистов пострадали более 20 граждан пожилого возраста.

Происшествия Преступления Криминал РГ-Видео

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