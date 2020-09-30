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30.09.2020 21:36
Рубрика: В мире

Без денег во льдах

На Шпицбергене закрыли единственный банк
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
Генконсул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин обратился с письмом в норвежский банк "СпареБанк 1 Норд-Норге" и назвал действия финансового учреждения нарушающими Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Согласно этому документу государство пребывания (в данном случае Норвегия) должно предоставлять все возможности для выполнения функций консульского представительства. Речь идет о решении СпареБанка закрыть свое отделение в административном центре заполярного архипелага Лонгиербюене. На сегодня отделение СпареБанка - единственный банк на Шпицбергене, через который проводит свои операции в том числе генконсульство РФ в Баренцбурге. Как заявило ранее руководство норвежской финансовой организации, отделение закрывается в рамках оптимизации. Всего будет закрыто 16 из 32 отделений по всей Норвегии.

Как заявил пресс-секретарь банка Стайн Видар Лофтос, которого цитирует норвежское издание Svalbardposten, "мы считаем, что у людей больше нет необходимости посещать банк, так как все услуги доступны в интернете".

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Как пояснили "РГ" в генконсульстве в Баренцбурге, "филиал "СпареБанк 1 Норд-Норге" в Лонгиербюене - единственная финансовая организация на весь архипелаг, других банков, в том числе российских, на Шпицбергене нет. Генконсульство РФ может проводить большинство финансовых операций дистанционно, однако есть исключения. В частности, у дипмиссии нет возможности удаленно открывать счета в норвежских кронах и долларах США для вновь прибывших сотрудников, снимать наличные для выплаты подъемных пособий вновь прибывшим сотрудникам и для оплаты заработной платы принятым на месте сотрудникам. После закрытия филиала банка в Лонгиербюене для проведения этих операций сотрудникам генконсульства придется вылетать на материк. При этом норвежская сторона предполагает, что действие Венской конвенции не распространяется на банковскую деятельность, поскольку "регулирует отношения между странами, а не между страной и частной компанией".

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