Россия может стать одной из самых привлекательных в мире юрисдикций для IT-компаний. Налоговый маневр, который начнет действовать в 2021 году, создаст для этого отличные условия.

В России очень талантливые IT-разработчики, при этом стране не хватает как минимум 300 тысяч специалистов в области IT, и это только в 2020 году. Фото: GettyImages

Основная мера - снижение налога на прибыль и страховых взносов. Так, сокращен налог на прибыль для IT-компаний с 20 до 3%. Полностью обнулится налог на прибыль для зачисления в региональные бюджеты. Страховые взносы в фонд оплаты труда уменьшатся с 14 до 7,6%.

В Ассоциации разработчиков программных продуктов подсчитали, что среднестатистическая компания с оборотом 1 млрд рублей сможет высвободить около 84 млн рублей. Это даст возможность повысить зарплаты и нанять до 30 новых работников.

Параллельно отменяется нулевая ставка НДС для компаний, не включенных в реестр отечественного ПО. Компании из реестра смогут сохранить 0% НДС, если предоставят права на использование своего софта на основании лицензионных договоров и по модели SaaS (предоставление не самой программы, а облачного сервиса).

В начале сентября минцифры упростило правила включения компаний в реестр, что вызвало рост новых заявок от российских разработчиков. Это является логичным продолжением диалога о формате налогового маневра, считает президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров. Поддержать отечественных производителей - одна из важных задач государства. Тем более что по нацпрограмме "Цифровая экономика" к 2024 году более 90% программ, используемых в государственных и муниципальных органах, должны быть отечественные.

Выделено 7,1 млрд рублей на гранты для разработчиков цифровых решений. Их могут получить не только разработчики IT-продуктов, но и компании, которые внедряют их на рынок.