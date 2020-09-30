Нурмагомедов назвал Макгрегора отбросом человечества

По задумке организаторов шоу The Ultimate Fighter Макгрегор и Нурмагомедов могли бы стать тренерами противостоящих друг другу команд. Менеджеру российского бойца Али Абдель-Азизу поступило такое предложение от главы UFC Дэйны Уайта, сообщает TMZ.

По словам Абдель-Азиза, ему позвонил Уайт и озвучил предложение для Нурмагомедова принять участие в реалити-шоу. А в конце проекта Нурмагомедов и Макгрегор провели бы поединок между собой. Но предложение действующий чемпион в легком весе не принял.

"Хабиб мне сказал: "Макгрегор - отброс человечества. Он - мусор. Когда ты касаешься дерьма, то сам начинаешь пахнуть дерьмом. Он не заслужил бой со мной", - сказал Абдель-Азиз.