Определены сроки выхода России на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по коронавирусу в течение ближайших 10 дней, а может и в течение ноября. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, сейчас сложно сделать более точные прогнозы. Эксперт отметила, что при соблюдении всех мер профилактики коронавирусной инфекции есть шанс, что прекращение роста заболеваемости (выход на плато) произойдет в течение октября.

Пшеничная отметила, что в настоящий момент наблюдается некоторый подъем заболеваемости. В частности, в последний день сентября в России выявлен 8 481 новый случай коронавируса в 84 регионах. После выхода на плато можно прогнозировать спад числа заболевших.

И если население будет соблюдать все санитарные требования, рекомендованные Роспотребнадзором, есть большая вероятность, что ужесточение мер не понадобится. "Все зависит от динамики заболеваемости", - отметила эксперт.

При этом Пшеничная уточнила, что вирус не стал менее опасным, хотя он практически не мутирует. "Необходимо уделять основное внимание неспецифическим мерам профилактики - соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться. Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года", - пояснила эксперт Роспотребнадзора. Она добавила, что в России отработаны алгоритмы этиотропной и патогенетической терапии COVID-19 в зависимости от тяжести заболевания. Тем не менее поиск новых, более эффективных средств лечения продолжается.