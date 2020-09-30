С 1 октября переплату по налогам можно будет направить фактически на уплату любых налогов и пени. Ранее ее разрешалось использовать только в счет уплаты налога того же вида: федерального, регионального или местного. Теперь же переплату по налогу, например, за земельный участок (уходит в местный бюджет), можно направить, например, в счет уплаты транспортного налога (уходит в региональный бюджет) и так далее.

Вступление в силу новых правил с октября означает, что ими можно будет воспользоваться уже в текущую кампанию по уплате имущественных налогов (их нужно заплатить до 1 декабря).

Переплата по налогам - это величина излишне уплаченного налога. По сути - оставшаяся сумма средств на счете в налоговой после того, как уплачен налог. Переплаты появляются по различным причинам, среди которых могут быть банальные ошибки, пересчет налоговых льгот уже после оплаты или даже отсутствие сдачи в терминале оплаты.

Налоговая служба должна уведомлять о переплате не позднее десяти дней после того, как ее выявит. Проще всего обнаружить переплату самостоятельно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или в мобильном приложении: электронные данные в любом случае обновятся быстрее, чем придет бумажное уведомление.

Сумму переплаты можно не только зачитывать в счет другого налога, но и возвращать. При этом с 1 октября возврат налога плательщику возможен, только если у него нет недоимки по любому налогу и соответствующим пеням и штрафам. Заявление о возврате переплаты можно подать лично в налоговой инспекции по месту учета плательщика, заказным письмом или в личном кабинете в электронном виде. Переплату по налогам можно вернуть максимум в течение трех лет после того, как она возникла. Деньги возвращаются в течение месяца после того, как налоговая уведомила плательщика об этом решении.