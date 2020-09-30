Песков оценил возможность новых ограничений в связи с коронавирусом

В Кремле рассказали, какие уроки были вынесены во время волны коронавируса.

На вопрос о том, есть ли сценарий действия властей в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, и возможен ли возврат к ограничительным мерам - полным запретам, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что на фоне роста числа заболевших первоочередное - "не введение запретов, а уровень подготовки системы здравоохранения каждого отдельно взятого населенного пункта".

Из начала основной волны коронавируса были вынесены необходимые уроки, заметил представитель Кремля. "Благодаря титаническим усилиям и федерального правительства, и правительства регионов система здравоохранения страны полностью мобилизована, укомплектована оборудованием, оснащена всем необходимым, созданы запасы средств индивидуальной защиты", - перечислил он.

Вот это главное для ответа и для реакции на рост количества заболевших, пояснил Песков.

"Кроме того, конечно, что немаловажно, - это наличие и выработка надежных протоколов для лечения - это позволяет уже более контролируемо осуществлять действия по борьбе с коронавирусом", - заключил представитель Кремля.