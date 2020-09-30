Песков опроверг наличие обязательного карантина перед встречей с Путиным

Для личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не требуется проходить обязательный двухнедельный карантин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, кто-то соблюдает двухнедельный карантин, кто-то - лишь несколько дней, а кто-то вообще встречается без этого.

"Это зависит от человека, его графика, эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе и министерстве", - пояснил представитель Кремля.

Естественно, каждый ответственный руководитель компании, министерства, оценит возможные угрозы и "потом сам примет решение о карантине перед тем, как встречаться с главой государства", заключил Песков.