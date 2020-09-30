Песков опроверг сообщения об особом карантине в кремлевской администрации

В администрации президента нет строгих карантинных мер, но еще с весны продолжается усиленное тестирование. Есть и переболевшие, и болеющие, это неизбежно, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, эти сообщения не соответствуют действительности", - сказал Песков про строгие карантинные ограничения в кремлевской администрации, о чем писали в СМИ. "В администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие - это неизбежный процесс", - констатировал он.

"Особых мер карантина нет. Есть, конечно, постоянно продолжающийся с марта процесс тестирования - регулярно, в усиленном режиме. Это связано со спецификой работы", - заключил представитель Кремля.