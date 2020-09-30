Почему не будет повторения весеннего падения цен на нефть

Ужесточение карантина во многих странах на фоне уже вполне реальной угрозы второй волны пандемии вынудило котировки барреля перейти от попыток взять новые высоты к глухой обороне. Замедление восстановления спроса сказывается на нефтяных ценах, но повторение весеннего кризиса маловероятно. Рынок уже адаптировался к условиям кризиса, а ОПЕК+ имеет в рукаве сильный козырь.

Ранее глава минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" говорил, что баланс на рынке был восстановлен, но сохраняется очень много неопределенностей, особенно связанных с риском второй волны пандемии и тех карантинных мер, которые принимаются в разных странах для нераспространения коронавируса.

Ужесточить карантинные ограничения были вынуждены Чехия, Израиль, Великобритания, Испания, Южная Корея и некоторые другие страны. Кроме того, всего за одну неделю почти втрое увеличила добычу нефти Ливия - до 250 тысяч баррелей в сутки. Страна входит в ОПЕК, но освобождена от обязательств по сделке, поскольку из-за гражданской войны производство здесь упало с 1,3 млн до 90 тыс. баррелей в сутки. Теперь же новости о любом наращивании добычи нефти воспринимаются рынком как серьезный негатив.

Поддержку нефтяным ценам оказывает высокое исполнение сделки ОПЕК+ (в августе 102%). Причем по мере возрастания рисков снижения котировок из-за пандемии будет увеличиваться дисциплина выполнения условий сокращения, поскольку запас прочности экономик "стран-двоечников" ОПЕК+ значительно ниже, чем у лидеров - Саудовской Аравии и России.

"Кроме того, в силах лидеров ОПЕК+ в случае серьезного давления на цены отсрочить на время увеличение квот добычи, которое запланировано с начала 2021 года, сохранив существующие сейчас параметры сделки", - говорит глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. По его мнению, одна только новость о таком решении окажет мощнейшую поддержку рынку.

В случае падения цен на нефть ОПЕК+ может отложить увеличение квот добычи, запланированное с начала 2021 года

Еще один немаловажный фактор, помогающий котировкам, - проблемы с добычей в США, где производство пришло в соответствие с реальным положением дел на рынке (ранее говорилось, что реагирование сланцевой отрасли на весенний кризис будет долгим - около полугода). По итогам сентябрьского опроса руководящих работников нефтегазовой индустрии от ФРБ Далласа подавляющее большинство респондентов заявили, что нуждаются в цене на WTI выше 50 долларов за баррель, чтобы значительно увеличить количество работающих вышек. По статистике Baker Hughes на конец прошлой недели количество действующих буровых установок в США остается на рекордно низком уровне с 2009 года - 179 штук. А по данным Американского институт нефти (API) за прошедшую неделю запасы нефти в стране снизились на 831 тыс. баррелей.

"Риск падения цен на нефть существует, но, учитывая постепенное восстановление экономики, диапазон цен в районе 40 долларов более ожидаем", - считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.