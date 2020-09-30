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30.09.2020 19:22
Рубрика: Экономика

Баррель держит оборону

Почему не будет повторения весеннего падения цен на нефть
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
Ужесточение карантина во многих странах на фоне уже вполне реальной угрозы второй волны пандемии вынудило котировки барреля перейти от попыток взять новые высоты к глухой обороне. Замедление восстановления спроса сказывается на нефтяных ценах, но повторение весеннего кризиса маловероятно. Рынок уже адаптировался к условиям кризиса, а ОПЕК+ имеет в рукаве сильный козырь.
Фото: AP Photo/Craig Ruttle Фото: AP Photo/Craig Ruttle
Фото: AP Photo/Craig Ruttle

Ранее глава минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" говорил, что баланс на рынке был восстановлен, но сохраняется очень много неопределенностей, особенно связанных с риском второй волны пандемии и тех карантинных мер, которые принимаются в разных странах для нераспространения коронавируса.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Развитие нефтехимии в России поддержат в несколько этапов

Ужесточить карантинные ограничения были вынуждены Чехия, Израиль, Великобритания, Испания, Южная Корея и некоторые другие страны. Кроме того, всего за одну неделю почти втрое увеличила добычу нефти Ливия - до 250 тысяч баррелей в сутки. Страна входит в ОПЕК, но освобождена от обязательств по сделке, поскольку из-за гражданской войны производство здесь упало с 1,3 млн до 90 тыс. баррелей в сутки. Теперь же новости о любом наращивании добычи нефти воспринимаются рынком как серьезный негатив.

Поддержку нефтяным ценам оказывает высокое исполнение сделки ОПЕК+ (в августе 102%). Причем по мере возрастания рисков снижения котировок из-за пандемии будет увеличиваться дисциплина выполнения условий сокращения, поскольку запас прочности экономик "стран-двоечников" ОПЕК+ значительно ниже, чем у лидеров - Саудовской Аравии и России.

"Кроме того, в силах лидеров ОПЕК+ в случае серьезного давления на цены отсрочить на время увеличение квот добычи, которое запланировано с начала 2021 года, сохранив существующие сейчас параметры сделки", - говорит глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. По его мнению, одна только новость о таком решении окажет мощнейшую поддержку рынку.

В случае падения цен на нефть ОПЕК+ может отложить увеличение квот добычи, запланированное с начала 2021 года

Еще один немаловажный фактор, помогающий котировкам, - проблемы с добычей в США, где производство пришло в соответствие с реальным положением дел на рынке (ранее говорилось, что реагирование сланцевой отрасли на весенний кризис будет долгим - около полугода). По итогам сентябрьского опроса руководящих работников нефтегазовой индустрии от ФРБ Далласа подавляющее большинство респондентов заявили, что нуждаются в цене на WTI выше 50 долларов за баррель, чтобы значительно увеличить количество работающих вышек. По статистике Baker Hughes на конец прошлой недели количество действующих буровых установок в США остается на рекордно низком уровне с 2009 года - 179 штук. А по данным Американского институт нефти (API) за прошедшую неделю запасы нефти в стране снизились на 831 тыс. баррелей.

"Риск падения цен на нефть существует, но, учитывая постепенное восстановление экономики, диапазон цен в районе 40 долларов более ожидаем", - считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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