Правительство рассмотрит вопрос с доплатами медикам за борьбу с COVID-19

Правительство на заседании в четверг рассмотрит проекты двух распоряжений о выделении из своего резервного фонда средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь больным с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска, и их распределении между регионами.

На этой неделе на совещании с членами правительства Владимир Путин распорядился продлить на октябрь действующий порядок президентских выплат. Затем до конца года кабинет министров считает правильным перейти на доплаты из расчета отработанных смен. "Это более социально выверенный подход, более справедливый", - подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.