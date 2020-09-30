При аварии американского истребителя с самолетом-заправщиком никто не погиб

Портал The Drive сообщил о внештатной ситуации с истребителем F-35B из авиапарка корпуса морпехов США в небе над Калифорнией. В Пентагоне признали, что причиной крушения стало его столкновение с самолетом-заправщиком.

При этом обошлось без жертв. Известно, что пилот F-35B смог катапультироваться, ему понадобилась помощь врачей. Экипаж дозаправщика не пострадал, экстренно посадив воздушное судно в поле. Случайные очевидцы снимали катастрофу на телефон. Пока не ясно, из-за чего произошло столкновение

Напомним, малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II разработаны американским концерном Lockheed Martin. Морские испытания военного воздушного судна завершились в 2011 году. На разработку одного самолета ушло более 56 миллиардов долларов. Полная стоимость проекта, как заявлял президент США Дональд Трамп, составила 400 миллиардов, превысив первоначальную смету.