Такая норма начинает работать 1 октября. Аналогичным образом она гарантирует повышенную защиту и в ряде других особых случаях - после зачисления на счет денег, полученных в наследство, страховых и социальных выплат, пособий, компенсаций, средств, перечисленных по решению суда, грантов в форме субсидий.
При наступлении страхового случая в банке вкладчик, получивший страховку на общих основаниях в максимальном размере 1,4 млн руб., сможет обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с заявлением о выплате возмещения в повышенном (до 10 млн руб.) размере и предоставить документы, подтверждающие наличие особых обстоятельств, сообщили "Российской газете" в АСВ. Агентство при необходимости самостоятельно проверит основания для повышенных выплат, в том числе направив запрос в Росреестр, ПФР, ФССП и т.д. АСВ также должно будет убедиться, что с момента зачисления денег на счет вкладчика до наступления страхового случая еще не прошло три месяца, добавили в ЦБ.
Особые обстоятельства, определенные вступающим в силу законом, достаточно редки и не характерны для массового вкладчика, сообщили в АСВ. "Практика зарубежных систем страхования (в том числе стран ЕС, достаточно давно применяющих аналогичные механизмы защиты временно высоких остатков вкладов) также показывает, что такие события возникают не слишком часто", - указывают в агентстве.
Средства дольщиков на счетах эскроу на сумму до 10 млн руб. также по-прежнему застрахованы государством.
Также с 1 октября обязательное страхование вкладов распространяется на средства ТСЖ, садовых и огороднических некоммерческих товариществ, потребительских кооперативов (за исключением некредитных финансовых организаций), религиозных и благотворительных организаций, организаций, включенных в реестр исполнителей общественно полезных услуг, казачьих обществ, общин коренных малочисленных народов. Максимальная сумма возмещения по таким вкладам устанавливается в размере 1,4 млн рублей.
Чтобы банки с учетом этих изменений могли при наступлении страхового случая сформировать реестр обязательств перед вкладчиками, они должны были доработать свои автоматизированные системы. Для этого был предусмотрен отложенный срок вступления закона в силу (закон принят 25 мая 2020 года), пояснили "РГ" в Банке России.