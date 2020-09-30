Путин подписал указ о призыве на военную службу

Согласно указу, с 1 октября по 31 декабря 2020 года на военную службу должны быть призваны 128 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет.

Этим же документом глава государства распорядился осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Правительству РФ, органам исполнительной власти регионов и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Федеральные министры и главы федеральных ведомств должны обеспечить исполнения положений закона "О воинской обязанности и военной службе" в отношении своих сотрудников, подлежащих призыву.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.