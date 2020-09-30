О том, как сохранить лес, реформировать отрасль и избавить ее от нелегальных схем, шла речь на многочасовом совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, которое президент провел в режиме видеоконференции. Глава государства дал ряд поручений, среди которых полный запрет на вывоз хвойного "кругляка" и ценных лиственных пород с 2022 года, развитие деревянного домостроения, расширение задач лесного надзора, а также создание единой системы учета древесины и сделок с ней.

В России находится пятая часть лесов планеты. За последнее десятилетие XX века доля нашей страны в мировой торговле лесной продукцией сократилась с 18 до 2 процентов. Повсеместной практикой стали "серые схемы" выделения лесных участков. "Жульничество процветало так, как никогда, расхищение просто зашкаливало, процветали хищнические, нелегальные вырубки", - заметил Владимир Путин. Так что ни о каком развитии, модернизации, создании новых рабочих мест и нормальном воспроизводстве леса не могло быть и речи. В 2006 году был введен в действие новый Лесной кодекс. Полномочия по распоряжению лесными ресурсами, контролю и надзору были закреплены за регионами, а обязанности по охране, защите и воспроизводству лесов были возложены на арендаторов. "За прошедшее время площадь арендованных территорий увеличилась на треть. Объем заготовки древесины в России вырос в 1,5 раза. Получило заметное развитие производство продукции с добавленной стоимостью: фанеры, целлюлозы, бумаги, мебели, топливных гранул", - отметил Путин. Но острых системных проблем еще много. В большинстве регионов сохраняются "сугубо архаичные, потребительские подходы к использованию лесных ресурсов", сказал президент. И главенствующий принцип остается таким: "любой ценой взять объемы, а после - хоть трава не расти". "И не растет, ни трава, ни лес не растет, - сказал Путин. - То есть применяются так называемые экстенсивные модели, когда вырубки в основном ведутся сплошным способом, причем зачастую на низком технологическом уровне, если не сказать варварски, и полностью игнорируется задача восстановления лесов".

Глава государства отметил явные диспропорции в развитии лесного комплекса. Ведущие перерабатывающие предприятия находятся вдали от основных центров потребления, прежде всего Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом дальневосточные регионы не могут воспользоваться своими преимуществами и нарастить мощности по глубокой переработке. Продолжается практика экспорта простого сырья, товаров низкого передела, и зачастую все это идет через серые или откровенно криминальные схемы вывоза, констатировал Путин: "Проще говоря - как это называется? - гонят контрабанду". Нужны новые, более эффективные подходы в борьбе с незаконными рубками, также считает он.

Путин назвал справедливыми претензии общественных организаций и экологических структур к уровню и качеству работы в этой сфере. "Не думаю, что все органы власти, органы власти всех уровней работают здесь эффективно. К сожалению, это не так", - оценил он и призвал решительно выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе, жестко заниматься декриминализацией. "То, что там происходит, вообще ни в какие ворота не лезет. Нужно повышать качество государственного лесного надзора", - поручил президент и поставил ряд задач.

Во-первых, учет древесины и сделок с ней должен проводиться в единой системе. В пилотном режиме она должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля ее использование должно стать обязательным. Нужно поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины, заявил Путин и призвал запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую реестр в электронной форме по общим для всех регионов правилам. Тогда можно будет проследить всю цепочку: от рубки до изготовления продукции и ее вывоза за рубеж. "Это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и притом сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий", - пояснил он. "Пора установить жесткий, однозначный принцип. А именно: если у компании или предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках с заготовительной техникой им должно быть запрещено", - также заявил президент и не исключил, что такую технику будут конфисковывать. И еще надо настроить таможню так, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался "кругляк".

Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Для предприятий малого и среднего бизнеса, которые работают в этой нише, с 2021 года будет действовать специальная программа модернизации на базе Фонда развития промышленности. Речь идет о льготных кредитах на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины.

Жульничество процветало так, как никогда, расхищение просто зашкаливало, процветали хищнические, нелегальные вырубки

Еще президент указал реформировать систему лесоустройства, четко разграничив полномочия федеральных, региональных и местных властей, и ввести правовой институт административного обследования лесных участков - здесь должны применяться дистанционные методы зондирования, беспилотники. Еще одна новация - появится должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации. При этом лесной надзор будет распространен на транспортировку, хранение и переработку древесины. Путин попросил правительство в течение 2021 года отработать все в пилотном режиме в отдельных регионах, а затем обсудить распространение такой практики на всю страну.

Следующая задача - обеспечить внутри страны благоприятные условия для инвестиций в лесной комплекс. Большие перспективы за развитием деревянного домостроения с использованием готовых домокомплектов, считает президент.