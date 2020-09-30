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В Москве началась подготовка проектной документации, по которой будут благоустроены пять дворов в рамках эксперимента по соучаствующему проектированию. Этот подход подразумевает участие в разработке проекта не только архитекторов и специалистов, но и самих жителей - именно они выбрали, что им больше нужно: парковки или детские площадки, качели или горки, тренажеры или хоккейная коробка.

"Работа над проектированием дворов будет вестись на основе эскизных проектов, сделанных вместе с жителями. Непосредственно строительство начнется весной следующего года, а уже летом москвичи смогут увидеть результаты. Будет использован комплексный подход, чтобы после завершения благоустройства, ничего не пришлось раскапывать, например, для замены кабелей. Все эти работы будут синхронизированы", - рассказал гендиректор агентства стратегического развития "Центр" Сергей Георгиевский.

Фото: Татьяна Кравченко
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По его словам, благоустроенные с участием архитекторов и жителей дворы должны прослужить многие годы, поэтому большое внимание уделили не только непосредственно благоустройству, но и сопутствующим вопросам. Например, свое мнение о проектах высказывали специалисты ГБУ "Жилищник", которым после завершения работ предстоит обслуживать и поддерживать в надлежащем виде обновленные дворы. Но главным в любом случае было мнение самих москвичей, а архитекторам в процессе работы над проектами пришлось стать модераторами дискуссий, чтобы привести к общему знаменателю, например, автомобилистов, собачников и мам с детьми, которые могут хотеть от дворов совершенно разного.

В пилотный проект, напомню, попали пять самых обычных дворов в Марьине, Кузьминках, Бибиреве, Рязанском и Лосиноостровском районах Москвы. В последнем архитекторы пришли во двор среди типовых советских многоэтажек - запаркованные проезды, стандартная детская площадка с горкой и качелями, а также спортивная коробка за забором. После нескольких месяцев обсуждений с жителями, часть которых из-за пандемии пришлось перевести в онлайн и неоднократных переработок получился проект, который устроил всех. Уже следующим летом здесь появятся фруктовый сад, деревянные диван-качели, усыпанная древесной корой детская площадка и даже большая ель с гирляндой, которую можно будет наряжать на Новый год. Разработчики этого проекта из архбюро "Дружба" назвали его "Дача во дворе", поскольку отталкивались от дачного прошлого этих мест.

"В каждом московском дворе есть похожие проблемы, - говорит партнер бюро "Дружба" Александра Черткова. - Это изношенность оборудования, отсутствие внятного зонирования, устаревшие покрытия, непродуманные транзитные маршруты, освещение и другие нюансы. Но также в каждом дворе есть и уникальные запросы, которые можно узнать только у жителей".

Фото: В. Астапкович/РИА Новости
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Из общих проблем можно выделить детские площадки, которые в большинстве дворов не предназначаются для детей разных возрастов, из-за чего и совсем малыши, и ребята в возрасте 8-10 лет проводят время вместе, объясняет Черткова. Архитекторы решают эту проблему за счет разделения площадок, чтобы на них было интересно и комфортно детям определенного возраста и более старшие не сшибали во время игры младших. Так, две площадки задуманы на Норильской улице - они расположены рядом, но в то же время отделены друг от друга.

Пока в пилотном проекте участвуют только пять дворов, но если эксперимент окажется удачным, то он может получить продолжение. Столичным властям за последние годы удалось преобразить сотни городских парков и общественных пространств, но в скором времени точками притяжения могут стать и обычные городские дворы - причем их придумают сами москвичи.

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