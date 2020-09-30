Фитнес-клубу "С.С.С.Р." грозит крупный штраф за нарушение масочного режима

Сотрудники столичного Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявили нарушения масочно-перчаточного режима в фитнес-клубе сети "С.С.С.Р." на Верейской улице. Об этом сообщила замначальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Роспотребнадзора по Москве Татьяна Косычева.

По ее словам, в фитнес-клубе выявлено несколько нарушений. В частности, не соблюдался масочный режим и отсутствовали бактерицидные облучатели в некоторых помещениях. Потому будет решаться вопрос о возбуждении административных дел, подчеркнула Косычева. Клуб могут оштрафовать до 500 тысяч рублей.

Напомним, в Москве по-прежнему действует масочный режим. Надевать маски и перчатки нужно в магазинах, торговых центрах, в общественном транспорте. Такая мера рекомендована санитарными врачами.