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Яндекс обновил Телемост. Видеозвонки стали удобнее и красивее

Текст:   Владимир Болотин
30.09.2020,  
13:56
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Фото: Яндекс

Компания Яндекс обновила свое приложение для видеообщения Телемост, которое входит в набор Яндекс.Почта 360.

Обновление принесло сервису более яркий и удобный дизайн, красивые заставки и новые режимы, например, режим докладчика, и прокрутка участников, которые не помещаются на экране. Также в Телемост добавили виртуальные фоны, которые работают на технологиях Яндекса, использующих машинное обучение.

Теперь Телемост можно использовать не только в браузере, Яндекс выпустил десктопные версии для Windows и MacOS и мобильные приложения для смартфонов. Разработчики улучшили и качество изображения, четкость изображения не теряется даже при медленном интернете.

Яндекс добавил в подписку "Плюс" новые сервисы

Яндекс.Почта 360 - это пакет сервисов Яндекса с общим интерфейсом. В него входят Почта, Диск (и в его рамках привычные офисные приложения), Заметки, Телемост, Мессенджер. Пользоваться сервисами можно бесплатно, а за дополнительные возможности или расширенную версию пакета придется немного доплатить.

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