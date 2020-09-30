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30.09.2020 22:45
Рубрика: Экономика

ЗИЛ с ними

Москвичи помогут спроектировать новый район
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 221(8275)
Каким будет московский район ЗИЛ-Юг - самый большой из трех участков редевелопмента на месте бывшего автозавода, - решать в том числе и рядовым москвичам. Обсудить и докрутить "начинку" города будущего им предлагают на медиаплатформе Generation Zil.

По словам авторов проекта, главная цель - создать комфортный для жизни, работы и отдыха район, в котором было бы приятно находиться семь дней в неделю и в любое время года. Южная часть бывшего ЗИЛа, которая и должна стать новой точкой притяжения, соседствует с большим транспортно-пересадочным узлом и проспектом Лихачева. По площади ЗИЛ-Юг сопоставим с Тушинским аэродромом на северо-западе Москвы. Сейчас территория практически расчищена - рабочие демонтируют последние конструкции, доставшиеся от заводских цехов, грузовые машины вывозят строительный мусор. К 2028 году тут планируют построить более миллиона квадратных метров жилья, коммерческой и общественной инфраструктуры. Мастер-план развития всей территории, как ожидается, будет готов к концу нынешнего года - его сейчас вместе с российскими урбанистами дорабатывает голландская компания KCAP.

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К "мозговому штурму" приглашают присоединиться и горожан. "Мы живем в информационную эпоху, - отмечает основатель бюро Citymakers Петр Кудрявцев. - Поэтому сегодня невозможно сделать большой городской проект, к какой бы сфере он ни относился, без широкого обсуждения с профессиональным сообществом и жителями города". Первая встреча запланирована 1 октября. К онлайн-дискуссии с участием зарубежных экспертов могут присоединиться все желающие - нужно зарегистрироваться на generation-zil.com. Участники поговорят о будущем района и попытаются выяснить, какие общественные пространства ему нужны и чем их наполнить, чтобы квартал оставался актуальным для нескольких поколений его жителей.

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