Началась доставка дров на дачи москвичей, которым рекомендован домашний режим

Городские службы вновь приступили к доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"В рамках исполнения поручения мэра организована работа по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые находятся на дачах для соблюдения режима самоизоляции", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, прием соответствующих заявок был возобновлен 27 сентября, городские службы уже приступили к их выполнению. Заместитель мэра сообщил, что для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы. Дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее такая работа была организована с марта по июль. За этот период было выполнено более 32 тысяч заявок.